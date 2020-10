EL ESPECIAL DÍA DE LA MADRE SIGUE DANDO PREMIOS

Luego del sorteo 927 correspondiente al Telebingo Fueguino, denominado “Especial día de la Madre”, efectuado el pasado domingo 18 de octubre y ante la importante aceptación de los apostadores, se vendieron cuatro mil doscientos veintidós (4222) billetes, las autoridades del IPRA decidieron anunciar un nuevo sorteo entre los poseedores de cartones del Telebingo especial a través de la modalidad sorteo de cartones no ganadores.

“Estamos muy contentos y agradecidos por el acompañamiento” dijo el Presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, Antonio Arosteguichar, indicando además que, “éste tipo de ventas te hacen saber que vas por el buen camino y nosotros queremos ser agradecidos con la gente que hace un esfuerzo enorme por seguir apostando al juego y de alguna manera acompañarnos, y es por eso que decidimos se premien a una mayor cantidad de personas a través de los billetes no ganadores”, concluyó.

Si bien esta modalidad de premiar a mas personas con el sistema de sorteo de billetes no ganadores que se viene realizando mes a mes con todos los sorteos efectuados a lo largo del año, para esta ocasión se destinara la suma de trescientos mil pesos ($300.000) los que serán distribuidos entre 20 nuevos ganadores.

Para poder acceder a este sorteo los poseedores de billetes no ganadores deberán completar con todos los datos requeridos al dorso del cartón en letra clara para no ser considerados ilegibles lo que llevara a la descalificación y depositarlos en las urnas de las agencias y/o en las oficinas del IPRA tanto de Ushuaia como de Rio Grande, el sorteo se efectuara durante el juego del desarrollo del Telebingo Fueguino con fecha 1 de noviembre del 2020, donde también se hará el sorteo de los no ganadores del sorteo ordinario número 926 efectuado el pasado 11 de octubre para lo cual se destino cincuenta mil pesos ($50.000) los que serán distribuidos entre 10 ganadores.