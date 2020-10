Análisis de las fotos de una visita nacional.

Eso pasó con la llegada de Carla Vizzotti a nuestra provincia en el día de ayer, cuando se reunió en Rio Grande con el Gobernador Gustavo Melella y el Intendente de Rio Grande, Martin Pérez, de hecho ha sido motivo de análisis las repercusiones que estos encuentros por separado, tuvieron en nuestra ciudad y en Ushuaia donde la vicegobernadora recibió el polo sanitario armado en el gimnasio Cococho Álvarez de la ciudad de Ushuaia después de 4 meses de terminado y que hasta ahora no se había usado Por razones que para el común de la gente resultan incomprensibles.

Allí no estuvo ni el Gobernador, ni la Ministra de Salud, ni la Ministra de Gobierno y Seguridad, insistiendo con esta imagen de falta de consenso que preocupa a muchos y evidentemente al gobierno nacional. Las fotos enviadas de esa reunión aún sin que se envara una gacetilla habrían sido suficiente para entender que así no se podía seguir, Con más de 4000 infectados en Rio Grande, 700 en Ushuaia y 77 fallecidos, la situación ameritaba un corte, un cambio de rumbo, ponerse a la altura de las circunstancias.

Parece que los números se habían ido de las manos y en medio de esta situación donde unos están a disposición, el otro pide ser invitado, el otro no acepta la invitación, otro dice “tenemos las puertas abiertas” y tofo este tipo de histeriqueos, casi volvemos a fase uno. Vamos a la foto, Vuoto con Urquiza en Ushuaia, dan una señal de bueno ahora hay que trabajar, y saludándose con el codo envían un mensaje de acercamiento que deberá mantenerse en el futuro para que la imagen de doble comando del MPF comience a desaparecer, y que hoy preocupa a muchos.

En Rio Grande, Vizzotti mirando a Pérez y Melella con ambos brazos abiertos, es claramente una pregunta “qué está pasando acá”, o “como llegamos a esto”, a lo que se respondió con la firma de un acuerdo de trabajo conjunto que también deberá extenderse en el tiempo si no queremos permanecer hasta marzo de 2021 encerrados en nuestra casa, en medio de una pandemia económica que va a dejar un mar de desocupados y comercios cerrados definitivamente.

Las ayudas no llegaron en tiempo y forma y la razón es que la legislatura aprobó la emergencia 7 meses después de comenzada. En medio de esto apareció una vez más el remanido tema de los retrasos en el envió de coparticipación, Ushuaia y Rio Grande le reclaman al gobierno provincial casi 800 millones de pesos.

El tema coparticipación no se pudo arreglar desde los inicios de la provincia, hubo un periodo que se puso en práctica el goteo diario, pero duró tan poco que ni nos acordamos cuando fue. Para los optimistas la visita de Vizzotti fue una bocanada de aire fresco en un clima viciado de campaña, mezquindades y respuestas altisonantes de algunos que no soportan ni siquiera una sugerencia.

En una mesa de periodistas convocada por el programa “El correo de los sábados, junto a Sergio Sarmiento de Ushuaia, Carlos Muzón, quien suscribe y Mario Tolosa, conductor del programa se llegó a esta conclusión, “hay que ponerse a trabajar urgente en la solución de los problemas sanitarios y de la economía, que es lo que viene después de la pandemia y seguramente será tanto o más complicado que el momento actual”.

Pero a esta altura todos sabemos que a esta provincia nadie la pudo sacar solo adelante y que esta no será la excepción, entenderlo no es tan difícil, lo difícil parece ser sentarse a dialogar, buscar soluciones en conjunto y para el conjunto sin querer sacar rédito personal, otro tema remanido, para cualquiera que no se a la comunidad de Tierra del Fuego.

Si muchos hubieran tenido claro que la solución está en el trabajo en equipo y no por separado, hoy estaríamos hablando de otra cosa, tan simple como eso. Y la próxima vez que se expongan a la foto, sepan que hay gente que ve mucho más allá, de lo que dice el epígrafe. No es una critica, es una realidad que hay que ver y no dejar pasar mas tiempo, si el interés real es es el futuro de Tierra del Fuego.

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar