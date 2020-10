A raíz de las desafiliaciones SMATA amenaza a Autosur con denunciarlos por deslealtad sindical.

Mart 13/10/2020.- Así lo dio a conocer el gerente de Autosur, Charly Man, quien además aclaró que se entregó la ropa, se cumplio dentro de lo posible en medio de la pandemia, desmintió que se pueda pagar una sueldo de 90 mil pesos en una estación de servicio porque es inviable y también desmintió que ese vaya a ser el sueldo de un estacionero porque el convenio homologado y la escala salarial no señalan esos montos, “más allá del gremio que sea esos montos no se pueden pagar y deberá ser el Ministerio de Trabajo quien lo homologue”, remarcó.

El gerente de YPF Río Grande, Charly Man, explico con lujo de detalles que es lo que está pasando entre los trabajadores de las estaciones de servicio que se desafiliaron, SMATA y S.O.E.S.G y P.E el gremio de estacioneros al que algunos empleados se quieren pasar.

Según explicó Charly Man, Renunciaron 19 empleados y no 70, el convenio que se aplica no está homologado con escala salarial, ni participa de paritarias.

Convenio 79/89 Smata Adess (hoy firma COCOS reconocida como continuadora en oct/19 por el ministerio de trabajo)

La ropa fue entregada en término (y eso que teníamos problemas con las fábricas de indumentaria, porque estaban cerradas por COVID), en las estaciones que sufren mas el clima , le damos ropa interior térmica.

Si pones “cámara de operadores de combustibles del sur” , en Google la vas a encontrar

La escala que tenes en la página corresponde a FECOBA (provincia de buenos aires) convenio 488/07

La escala que tiene Soegype en Patagonia es únicamente en Rio Negro Y Neuquén la 465/06 , aún no firmó paritaria y aún no tiene escala salarial para estos meses.

El gerente de Autosur sostuvo en diálogo con este medio que solo llegaron 19 telegramas y a raíz de eso SMATA amenaza a la empresa con una denuncia por deslealtad sindical. pero la Ley 23 551, no prevé esto.

El texto de la norma es claro respecto de los derechos de los trabajadores respecto la LEY 23551

LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES

TITULO PRELIMINAR

De la tutela de la libertad sindical

Articulo 1ro. – La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.

Art. 2do. – Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley.

Art. 3ro. -Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto sé relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical, contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.

Art. 4to. – Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales:

a) Construir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales.

b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse.

c) Reunirse y desarrollar actividades sindicales.

d) Peticionar ante las autoridades y los empleadores.

e) Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos.

Ante la pregunta de cuáles son los pasos a seguir, adelantó que ” Oyarzún va a realizar una presentación en el Ministerio de Trabajo que es lo que nosotros le pedimos. El se presentó hace dos años acá solicitando que la empresa de pase a S.O.E.S.G y P.E a lo que le respondimos que vaya al Ministerio de Trabajo y haga la presentación de los empleados. Oyarzun aduce que el convenio no es el que corresponde, que es el que tiene la zona sur de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego. el convenio 488/07 es de FECOBA, que nuclea a las estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires, el convenio que tiene en Patagónia está en Neuquén y Rio Negro es el 456/06 y no tiene escala salarial, ni paritarias.

Finalmente y respecto de la escala salarial que el representante de S.O.E.S.G y P.E en Tierra del Fuego le envió a los trabajadores que se desafiliaron de SMATA, Charly Man sostuvo que “los están verseando, una estación de servicio con sueldos de 90 mil pesos es inviable, no funciona, no hay manera, en esto esta mintiendo. SMATA tiene estaciones de servicio desde 1982 cuando nuestra empresa paso a este gremio, antes era SMATA FATRA, a nosotros nos da lo mismo cual es el sindicato, pero tendrá que ser quien homologue este cambio de gremio. Todas las estaciones de Servicio de Tierra del Fuego, pagamos bajo el convenio 79/89 que es lo que firma COPS y abarca Bahía Blanca, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego que es lo que firma la cámara con SMATA Bahía Blanca”, finalizó.

Escala salarial de S.O.E.S.G y P.E

Escala salarial enviada por el representante de S.O.E.S.G y P.E en Tierra del Fuego, Carlos Oyarzun, aparece el ítem zona desfavorable que el la original no está.

Este es el convenio con escala salarial por el cual se rige S.O.E.S.G y P.E en Bahía Blanca, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.