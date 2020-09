Tras el duro invierno y la falta de mantenimiento de las calles producto del COVID-19 Von der Thusen consideró que “nos quedó una ciudad destruida”

Río Grande.- En virtud del profundo estado de deterioro en que se encuentran la mayoría de las arterias de la ciudad, el Presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen consideró que tenemos una ciudad destruida.

En este sentido el edil sostuvo que “ante el invierno duro que hemos tenido, la ciudad se encuentra en condiciones deplorables, situación que se agravó con la presencia de la pandemia por Covid-19, y que por muchos meses no se ha podido contar con la presencia estable y continua en la calle por parte del área de Obras Públicas del Municipio. Si bien se han llevado adelante algunos movimientos para el mantenimiento de distintos sectores, esto no alcanza”.

Como consecuencia de ello, manifestó que “se ha generado un empeoramiento de la situación que ya era de base, por lo cual es necesario que la Municipalidad cuente con herramientas urgentes para poder poner nuevamente a la ciudad en condiciones, teniendo en cuenta que es necesario poder contar con buenas vías de transitabilidad, como así también poner en marcha obras en distintos puntos de la ciudad, donde hay barrios que hace mucho tiempo las están esperando”.

Al respecto sostuvo que “hay muchos barrios que no tienen pluviales y terminan inundados con la caída de una lluvia, falta de cordones cunetas, pavimento, obras de saneamiento sanitario como cloacas, agua, y para esto es necesario pensar en nuevas herramientas para que el Intendente Martín Pérez pueda llevarlas adelante de manera urgente, dado que hemos comenzado a salir de la veda invernal y las actividades se están comenzando a flexibilizar nuevamente”.

Por último von der Thusen manifestó que “es necesario colaborar desde el Concejo Deliberante con la Municipalidad de la ciudad para sanear esta situación, y la única manera es generar alguna herramienta legislativa para que estos trabajos se realicen de manera urgente e integral. En las próximas horas convocaré al Cuerpo de Concejales para plantear esta situación preocupante y las posibles soluciones”.