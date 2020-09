TITA: “LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN SIGUEN VIGENTES Y GENERAMOS POLÍTICAS PARA SALIR DE ESTA CRISIS Y AVANZAR EN EL DESARROLLO DE TODOS LOS FUEGUINOS”

El Ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Agustín Tita, realizó un balance de cómo trabaja el ejecutivo para avanzar y atravesar el contexto de pandemia y al respecto indicó: “hemos tenido una situación muy compleja desde julio en Río Grande con este brote sumamente importante” y agregó que “la sociedad está muy cansada de lo extenso que se hace. En Río Grande de a poco vamos recobrando las actividades, pero hay que hacer hincapié en que el problema de fondo que es la vacuna para cuidar a la población no está resuelto”.

“El sistema sanitario está trabajando para poder contenernos a todos pero también tenemos que poner de nuestra parte con los cuidados que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, porque el virus circula y la única forma de contenerlo es respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias”, remarcó Tita.

Asimismo, el funcionario expresó que “los comercios y las industrias se han adaptado a los protocolos e hicieron inversiones para avanzar con las aperturas. Hay un esfuerzo de gran parte de la sociedad para seguir avanzando en esta nueva normalidad y si cada uno pone un poquito de su parte podremos ir saliendo adelante”.

“Cada actividad va siendo monitoreada y genera información. A medida que vamos evolucionando se van flexibilizando distintos rubros, pero debemos insistir en las precauciones que cada uno debe tomar de manera personal”, subrayó el Ministro.

Tita precisó también que “los datos han demostrado que los encuentros sociales han sido los focos de contagio porque no se respetan las distancias y el uso de barbijos. Debemos entender que por el momento no podemos juntarnos con otras personas para evitar lo que nos pasó. Para todos es un aprendizaje”.

“El Gobernador está muy bien y tiene la fortaleza para conducir esta situación con la mayor serenidad y tranquilidad que se necesita para este tipo de contexto extremadamente complejo. Nos atravesó esta pandemia pero los objetivos de la gestión siguen vigentes y continuamos generando políticas para poder salir de esta crisis y avanzar en el desarrollo de los fueguinos”, concluyó.