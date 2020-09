SALUD ANUNCIÓ INCORPORACIÓN DEL “PROGRAMA DE APOYOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

El Ministerio de Salud anunció la incorporación a la Unidad de Atención Integral a la Discapacidad (UAtID) de las tareas de “asesoramiento, acompañamiento, guía y gestión” del “Programa de Apoyos para Personas con Discapacidad”, propuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Se trata de una iniciativa que tiene el objetivo de “favorecer el acceso a los productos de apoyo facilitando el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar la autonomía personal y la calidad de vida”.

La responsable de la UatID, Romina Sarmiento remarcó que la decisión forma parte de los diversos objetivos trazados por la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad y Adulto Mayor, entre los cuales identificó “el poder acercar los recursos a las personas con discapacidad y sus familias”.

La funcionaria anotó que “si bien es un programa de acceso libre para todas las personas con discapacidad y sus familias (que reúnan los requisitos que se detallan a posteriori), consideramos que aquellos que no puedan acceder a internet, no cuenten con correos electrónicos o bien algún otro impedimento puedan llamar a nuestra líneas de atención y sentirse acompañados/as, en cuanto a la gestión del trámite”.

A tales efectos dio cuenta de las líneas telefónicas a través de las que los interesados pueden establecer contacto con el área, y precisó que éstas son la 2964-479236; 2964-688579; 2901-640221 y 2901-616013.

Entre los “productos de apoyo” del Programa se enumeró a todos aquellos dispositivos, equipos, instrumentos o software disponibles en el mercado utilizado por o para personas con discapacidad destinados a “facilitar la participación; proteger, apoyar, entrenar o sustituir funciones corporales y actividades; y superar barreras en pos tener un mayor grado de independencia en las actividades de la vida diaria”.

El Programa está dirigido a “personas con discapacidad que no cuenten con cobertura social; y a personas con discapacidad incluidas en el Programa Federal INCLUIR SALUD o PAMI por Pensiones No Contributivas, presentando la negativa de no cobertura de lo solicitado”.

Se aclaró que la propuesta “no incluye elementos médicos de rehabilitación o que requiera intervención quirúrgica para su utilización, y siempre debe tener relación directa con la discapacidad de la persona solicitante”.

Los productos de apoyo que financia el programa son los “de apoyo para la movilidad personal, para la autonomía en la vivienda, de apoyo para la comunicación e información, y para la actividad laboral”.