Ofensiva contra Casal: ““El oficialismo en el Senado está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el Procurador General”

Juev 10/09/2020.- Senador Blanco: “El oficialismo en el Senado está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el Procurador General porque no tienen los números para apartarlo y nombrar a Rafecas como garante de la impunidad K”.

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, se manifestó en contra de la cuestión de privilegio que planteó el Senador oficialista Martín Doñate, porque según este legislador, el Jefe de los Fiscales se habría negado a tomar juramento a los nuevos integrantes propuestos por el Senado para integrar el Jury de Enjuiciamiento.

Para Blanco, Casal cumplió con el reglamento interno de su institución frente a lo resuelto por el Senado, fijó fecha para este viernes 11 y es claro que el oficialismo busca entorpecer su accionar independiente. “Personalmente estoy convencido de que el oficialismo en el Senado está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el Procurador General porque no tienen los números para apartarlo y nombrar a Rafecas como garante de la impunidad K”, afirmó el Senador.

“Hay una permanente y marcada actitud pretendiendo avanzar sobre Casal. Buscan deliberadamente argumentos para demostrar que el Fiscal incumplió sus funciones, pero esto no es así, en este caso particular cumplió lo que establece la resolución del Senado de la Nación y no hay motivos para llevar adelante la cuestión de privilegio que planteó el Senador Doñate”.

“A mí me parece que ni este senador ni la Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales pueden enviarle una carta al fiscal para instarlo a cumplir con una manda del Senado. En todo caso esto debería haberlo hecho el Senado como institución colegiada y no por medio de dos senadores por su cuenta”.

Blanco le aconsejó al oficialismo revisar hacia atrás la forma de designación de representantes del senado para integrar los Jurys de enjuiciamiento “ya que anteriores presidentes de esta casa lo hicieron con los procedimientos que ahora critican”.