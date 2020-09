Malestar por aumento de 2000 pesos a docentes para uso de internet anunciado por Cubino.

Rio Grande.- Luego de publicada una nota en el portal Tarde pero Seguro, donde la Ministra de educación anunció el aumento de 2000 pesos en concepto de pago por uso de internet a los docentes, la reacción de malestar no se hizo esperar, ya que en primer lugar cientos de alumnos no tienen ni siquiera computadora, segundo el servicio en Rio Grande es deplorable y aun así la empresa privada sigue cobrando lo mismo con algunos descuentos realmente irrisorios, tercero el descuento por el servicio en algunos casos se realizó el día 27 de este mes es decir 15 antes del vencimiento, cuarto los docentes en algunos casos se han comunicado una vez en los últimos dos meses con sus alumnos, algunos todavía no enviaron toda la cartilla correspondiente y a todo esto el gobierno no partició jamás en ningún reclamo sobre el abuso del proveedor de internet local, que provoca entre otras cosas que muchas páginas no se puedan abrir, no se pueda ingresar a los contenidos y los especialistas informaron a este medio que el problema es el servidor de TV Fuego. Otras empresas como Movistar o telecom, directamente están entregando menos del 1% de lo que anuncian como servicio.

La pregunta es porque el aumento a los docentes, por no hay beneficios para los padres de los alumnos y quien regula el mercado del servicio de internet cuando aún no se ha completado la instalación de la fibra óptica para optimizar el servicio, obviamente esto es responsabilidad del gobierno provincial, que sigue sin pronunciarse.

Aquí algunos de los comentario de usuarios molestos con el anuncio de la Ministro Cubino, a los que les borramos los nombres por cuestiones obvias.

Y a los padres de los alumnos que también pagan Internet y hacen de docentes mientras que los docentes solo envían fotocopia y si aprenden bien y sino ellos igual cobran el sueldo y ahora un plus por Internet

Asi estamos