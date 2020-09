La vicegobernadora Mónica Urquiza calificó de lamentable la actitud del CECU.

La funcionaria sostuvo que la disputa se centra en qué convenio se aplica y que convenio no, es una contratación que viene del gobierno anterior con la provincia y es una discusión que lleva más de dos años, no lo puede resolver el ministerio de trabajo de la provincia, no lo puede resolver el gobierno, esto lo resuelve el Ministerio de Trabajo de la Nación y es lamentable porque están con medidas en el Ministerio de Salud, en odontología del hospital y en la Agencia de recaudación Fueguina (AREF), todos los días desde las 8 de la mañana, tocando el bombo, prendiendo fuego y no solamente se molesta a los vecinos, sino al personal de salud que desde el primer día están trabajando y no solo salud, sino todas las áreas y así están hasta las 18 hs generando mucho humo con la quema de tarimas y se están arruinando insumos que están en el depósito de este edificio, puntualizó.

Finalmente, Urquiza calificó estos hechos como “netamente políticos, el secretario de gobierno de la municipalidad de Ushuaia, es el secretario general del CECU, Pablo García, lo mismo el concejal De la Vega, su hermano organiza la protesta todos los días frente al Ministerio de Salud, es lamentable, porque estamos en una situación sumamente difícil y algunos ya están en campaña y esto no les interesa”, finalizó.