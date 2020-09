La intempestiva reacción de una legisladora y una concejala contra la marcha por el aislamiento de 7 días en Ushuaia.

Separemos la paja del trigo, donde hay una necesidad hay que asistir, pero a los sinvergüenzas poco empáticos que no pondrán el cuerpo mientras que nuestro personal de salud si lo hará , no se la vamos a dejar pasar.

No solo da el nombre de uno de los supuestos organizadores de la marcha a la que la Camara de Comercio de UShuaia, ni acompaño, ni participó, sino que al final del texto lanza una velada amenaza señalando que no se la vamos a dejar pasar.

El posteo genero un gran debate entre quienes, como la Concejal Miriam MOra en Rio Grande tambien salio a atacar a quienes ya no tienen ningún ingreso o están cerrando sus negocios ante la inocultable y grave crisis que atraviesa la provincia.

#Funcionarios #Intendentes Nada que envidiarle a CABA tenemos ya nuestros propios #Anti40Tena ,lo único que me resulta extraño es no ver las redes plagadas de la mayoría de #Políticos

#Legislador @s #Senador @s #Diputad @s rechazando esta manifestación que se dio hoy en #Ushuaia como la hacen cada vez que ocurre a #3000KM de nuestra provincia,precisamente en Bs.As,será que #TDFAIAS no pertenece a #Argentina o que #Alberto no es presidente de nuestra provincia,o porque #Kicillof no es nuestro gobernador??

Este tipo de ataques a quienes no comparten la postura del oficialismo se está haciendo cada vez más visible y no hace mucho fue el propio gobernador, Gustavo Melella, quien debió salir a pedir públicamente que se dediquen a trabajar y dejen de webear en la redes, porque si tienen tiempo para esto es mejor que se vayan”.

Parece que el pedido no dio resultado y esto nos evita mayores comentarios, desde este medio hemos requerido permanentemente recurrir a la conciencia social, el aislamiento, respetar los protocolos, y cuidarnos unos a otros, pero es obvio que la situacion económica se está convirtiendo en el peor de los problemas y no es la mejor solución salir a criticar descarnadamente y desde cargos públicos a ciudadanos que la están pasando muy mal, quizá si las ayudas llegaran mas rapido, la distribución fuera más equitativa, no estaríamos pasando por esta profundización de la grieta y buscando enemigos donde no los hay, cuando tampoco se brindan las soluciones que la gente necesita.

Hubiese sido mucho más diplomático convocar a quienes se manifiestan de esta manera y comprometerse con ellos a solucionar la llegada atrasada de ayudas, la presencia del estado, pero no amenazar con quitarle contratos o cosas similares a proveedores a los que les deben hasta 3 meses de pagos y no son pocos. Y por último si el gobierno tiene un contrato con ese proveedor es porque seguramente fue un acuerdo beneficioso para ambas partes. No se puede mezclar todo, es evidente que hay nerviosismo y una postura defensiva permanente donde se califica a quienes cuestionan o critican, como “caranchos”, “gorilas”, “anti cuarentena”, “como se les nota”, “golpistas” o como dijo Acosta “sinvergüenzas” “poco empáticos” y la verdad es que todo esto no aporta demasiado a la paz social en medio de este descalabro económico.

Deberían rever posturas porque de un tiempo a esta parte a muchos han adoptado una actitud inentendible que va de no responder telefonos a atacar a quien se atreva a cuestionar hasta el más mínimo detalle,sin que exista razón alguna para que eso pase.

La edil de Rio Grande posteo tambien en Facebook: