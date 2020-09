EN USHUAIA CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE HISOPADO A PERSONAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19

Mart 29/09/2020.- Se realizan en el edificio del ex casino donde se toman un promedio de 100 muestras diarias. Además se efectúan 30 hisopados más por día a personas en sus domicilios.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur continúa realizando en Ushuaia operativos de hisopado a personas con síntomas compatibles con Covid-19. Participa también personal de Protección Civil de la Provincia.

En ese sentido la directora Provincial de Emergencias, Emilia Galli, explicó que “desde hace 10 días continuamos realizando los hisopados en el edificio del ex casino donde se toman un promedio de 100 muestras diarias”.

“A esto se suman alrededor de 30 hisopados diarios más que se realizan a domicilio a aquellas personas que presentan síntomas y por algún motivo no puedan salir de sus hogares”, agregó.

Asimismo, Galli destacó “el compromiso y la puntualidad de la gente para poder tomar la muestra y el compromiso de lo equipos de trabajo tanto del área de Salud como de Protección Civil que están trabajando en conjunto de manera articulada”.

“Agradezco a los hisopadores, a los choferes y a todos los que se exponen día a día haciendo un gran esfuerzo. También quiero destacar que tenemos un equipo en Río grande realizando el mismo trabajo. Un gran reconocimiento a ellos también que están trabajando hace más de tres meses”.

Finalmente, Galli sostuvo que “solicitamos a aquellas personas que tienen síntomas que no los subestimen como una gripe o un resfrío, que llamen al 107 y que se aíslen junto a su grupo familiar y a todos los contactos que tuvieron hasta 48hs antes”.