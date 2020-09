Emergencia Vial, Hídrica, de Infraestructura Edilicia y Equipamiento Urbano Von der Thusen señaló que “vamos a tener las obras para la ciudad que los vecinos están pidiendo”

Río Grande.- Tras la aprobación por unanimidad de la Emergencia Vial, Hídrica, de Infraestructura Edilicia y Equipamiento Urbano, el presidente del Cuerpo Raúl Von der Thusen dijo que “es una herramienta nueva que le brindamos al Ejecutivo para acelerar todos los plazos administrativos, sin dejar de lado los controles”.

El edil remarcó que si bien “la votación salió por unanimidad, fue un trabajo de más de 8 horas, donde tuvimos que consensuar muchos puntos con el bloque de Forja, porque es el bloque opositor del municipio, hasta que logramos ponernos de acuerdo, por lo cual debo agradecer a todo el Cuerpo de Concejales por el trabajo realizado para poder lograr tan importante herramienta para el Municipio”, dijo, al tiempo que agradeció a los “funcionarios del Municipio que mantuvieron un encuentro con los presidentes de los distintos bloques que componen el Concejo Deliberante, donde abordaron y explicaron las particularidades del proyecto”.

Recordó que “el proyecto que presentamos planteó la prórroga de las dos emergencias que estaban en vigencia y vencían el 14 de septiembre, una era la emergencia sanitaria y la otra la emergencia económica y administrativa, y eso generó que se pudiera aprobar la prórroga de las licencias de conducir o partidas presupuestarias para atender la pandemia”.

En este sentido manifestó que “con las emergencias que prorrogamos le habíamos dado la facultad al intendente para poder mover la partida presupuestaria destinada a obra pública en el presupuesto, por eso necesitábamos sí o sí aprobar esta nueva emergencia, porque no estábamos habilitados a recibir iniciativas privadas, el municipio no tenía fondos líquidos suficientes para llevar adelante un plan de obra pública en el verano, y lo que logramos ahora es que pueda recibir proyectos de iniciativa privada”, explicó.

Von der Thusen resaltó que dentro de la ordenanza se incluyó “una comisión mixta entre el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante, que va a llevar adelante todo el control de las iniciativas privadas que se planteen para la ciudad, si algo nos parece abusivo o tiene alguna cláusula leonina, claramente no lo vamos a aceptar, porque no vamos a poner en riesgo las finanzas del municipio”.

En este sentido indicó que “dentro de las obras previstas está el saneamiento sanitario de cloacas y agua, los pluviales para muchos barrios que se inundan, mantenimiento de calles que no son de asfalto, y voy a insistir en la realización del centro de salud para el barrio Chacra XI, por lo cual son varias obras las que se van a ir haciendo, en la medida que se puedan ir pagando, hay todo un plan de obras para hacer y no es que se va a hacer cualquier cosa”.

Por tal motivo remarcó que “nosotros aprobamos la emergencia en el marco de un plan de obras que presentó el Ejecutivo, y eso autorizamos a generar como iniciativa privada de las empresas, creo que va a ser un gran alivio para el municipio, porque lo va a poder pagar en varias cuotas, 24 ó 36 cuotas, y va a poder ser cubierto en la actual gestión, y por supuesto vamos a tener obras para la ciudad, que los vecinos están pidiendo”.

Por ultimo sostuvo que “solamente se aprobó fue la declaración de emergencia, la facilitación administrativa para poder contratar obra pública y la autorización al municipio para poder recibir proyectos de privados que quieran financiar obras públicas para la ciudad, porque la ciudad hoy no cuenta con los fondos suficientes para poder hacerlo”.