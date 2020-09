EL MUNICIPIO RECUERDA LOS DÍAS Y HORARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS

Juev 17/09/2020.- Se reiteran los días asignados a cada barrio. Además, se solicita a los vecinos y vecinas que saquen los residuos la noche anterior al día establecido para su zona. Se insiste que, ante alertas meteorológicos, se evite depositar los residuos en la vía púbica, para no poner en riesgo a la comunidad.

A través de la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público, el Municipio recuerda a los vecinos y vecinas de la ciudad, los días y horarios asignados a cada barrio para el recorrido del servicio de Residuos Voluminosos. El mismo se realiza de lunes a sábado, de 7 a 17 horas, el día establecido para cada zona, a saber:

-Lunes: Mutual, Buena Vista, Profesional, Chacra II, Chacra Ⅳ, CGT, Barrancas, Policial, YPF, Altos de la Estancia, Barrio Norte y Fideicomiso San Martín Norte.

-Martes: Aeropuerto, Solar de la Laguna (ex San Martín), Los Álamos (ex Camioneros), Danés y el sector comprendido entre las calles Islas Malvinas, Obligado, Thorne y Einstein.

-Miércoles: Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII), Chacra Ⅺ, Los Cisnes, Vapor Amadeo, Barrio Bicentenario, UOM Norte, Apymema y Aires del Sur.

-Jueves: sector comprendido entre las calles 9 de Julio, Pasaje Altuna, Cámpora, Ricardo Rojas, Beauvoir, Elcano, AGP y Parque Industrial.

-Viernes: barrios de Margen Sur.

-Sábado: sector comprendido entre las calles Obligado, Thorne, Einstein, Sarmiento, Perón, 9 de Julio, Güemes, Héroes de Malvinas, San Martín e Islas Malvinas.

Además, desde el área reiteran las recomendaciones a la hora de disponer los residuos para que sean recogidos. Al sacarlos a la calle, deben estar bien acondicionados, atados y embolsados para evitar que se dispersen en la vía pública y se deben colocar de pie junto al canasto de residuos del domicilio. En caso de contar con un contenedor en su cuadra, no se deben colocar adentro.

Asimismo, se solicita a los vecinos que, teniendo en cuenta el día asignado al barrio, se saquen los residuos voluminosos la noche anterior a ese día establecido, con el fin de que los mismos no permanezcan muchas horas en la vía pública y sean registrados por los servidores públicos con antelación, para diagramar la recolección.