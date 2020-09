“El cuartel -Bomberos Voluntarios Tolhuin- desde el 2014 que no tiene balances contables”, aseguró el actual interventor, Pedro Franco y sigue el escándalo por presuntas irregularidades en la institución.

Río Grande.- Pedro Franco interventor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tolhuin, tras viralizarse un video de una compra-venta de una unidad histórica del cuartel, de las declaraciones del exinterventor, Horacio Galego, salió al cruce y dijo que no es la única irregularidad que encontró, y que continúa recabando información y documentación, para radicar la denuncia en sede penal. “La gestión como interventor en Bomberos Voluntarios de Tolhuin”, por parte de Pedro Franco, “comenzó el 26 de junio y a partir de esa intervención, comenzaron a haber muchas irregularidades, incluso hasta el día de la fecha, si bien ocurrió el tema del video, uno se fue armando todo este tiempo de documentación y de datos”, dijo. “El 15 de julio, como no conocía al señor Galego, nunca lo vi, nunca tuve trato con él, pero una vez que asumió como interventor, fue querer ponerme en contacto con él, no tuve éxito y obviamente con muchas preguntas, con muchas dudas, por lo que me contaban”. De este modo, continuó: “Recién el 15 de julio, la Inspección General de Justicia, me hace entrega de la documentación, comienzo a ver cosas que me sorprenden, que son llamativas, y a partir de la viralización del video, lo que me queda es presentarlo en la Justicia con una denuncia porque yo no soy abogado, pero me da mucha sospecha. Es algo que no está bien, una operación de este tipo, pero hay una operación entre dos bomberos sin la autorización del interventor, menos que menos hay una documentación que avale esta operación”. Acerca del faltante de documentación, situación que fue admitida por Galego, Franco confirmó: “Ya pasó más de un año y medio de esta operación y recién ahora viene la urgencia de hacer los papeles, todo es muy sospechoso. Se trata del móvil 01, es la primera unidad de ataque que tuvo el cuartel, era como algo histórico, y si así fuera una chatarra, se debe llamar a una convocatoria a una tasación, sino, siempre salen beneficiadas una o dos personas”. “Hay otra camioneta modelo 95, Chevrolet LUV 4×4 doble cabina, eso fue vendido en estas mismas condiciones, no hay recibo de compra-venta, ni de recibo, ni hay documentación de que se hizo con ese dinero”, resaltó Franco.

Acerca de otras irregularidades, Franco indicó: “Tengo una factura de la empresa Garbarino” e indica que es “una notebook valuada en 19 mil pesos, a nombre de Bomberos Voluntarios de Tolhuin. No es una PC, es una notebook”, desmintiendo lo manifestado por Galego, quien refirió que se habían comprado PC para el área de capacitación del Cuartel.

Franco asegura que no se contraponen sus funciones

Respecto de la función de Franco, que igualmente fue cuestionada por Galego, el actual interventor, aseguró: “Soy funcionario de la actual gestión, soy Director Provincial de Protección Civil, Galego dijo que me controlaba a mi mismo, eso es mentira, el Ejecutivo me designan como interventor, que es ad-honorem, yo tengo instancias superiores, tengo un subsecretario, una secretaria, tengo a la Ministro, y por último al Gobernador, estas revisiones tienen varias instancias, y yo hago las rendiciones a Protección Civil y después recorre otras instancias en el Ejecutivo, pero él va a seguir diciendo cosas para embarrar la cancha”. Por último, Franco remarcó: “El cuartel desde el 2014 que no tiene balances contables, ni financieras, ni contables y esta última intervención de Galego, él estuvo 3 años sin presentar balances contables”. “Lo que hizo Galego fue entregar 4 cajas, él hizo sus cuentas, fue a un contador, lo que él hacía eran las rendiciones como reglamentariamente corresponde, a Defensa Civil Provincial, pero ante la Inspección General de Justicia, él no presentó nunca un balance. El 15 de julio yo me hice cargo de las cajas que entregó a la IGJ y me sigo encontrando con diferentes irregularidades”, indicó Pedro Franco para concluir.

Nota:Lorena Uribe/Armando Cabral