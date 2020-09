Descuento salarial a personal de salud del Hospital Rio Grande por COVID-19.

Por Armando Cabral

Dom 06/09/2020.- Notorio malestar mostraron los trabajadores de salud auto convocados que se reunieron hoy en el hall central del Hospital Regional Rio Grande, luego de conocerse que les habían descontado parte de sus salarios a quienes habían sufrido contagios de COVID-19. la secretaria general de ATSA, Claudia Etchepare aclaró a La Licuadora que el tema ya había sido hablado con los monotributistas y se solicitó por nota que no se realizarán los descuentos, se viera la forma de no hacer los descuentos e incluso que se los pasara a planta permanente. En cuanto a las declaraciones de Perez, Etchepare dijo que no pertenece al gremio, está jubilado y no representa a los trabajadores de la salud.