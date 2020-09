Alperovich: Un abusador protegido en el senado.

El 20 de diciembre de 2019 ordenaron que la denuncia contra Alperovich se tramite en Buenos Aires

Lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Según la denuncia, dos de los hechos ocurrieron en Buenos Aires.

El juez que lleva adelante la causa dijo que hay siete episodios denunciados contra el legislador tucumano. –

Este viernes, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso que la denuncia por abuso sexual contra el senador tucumano José Alperovich se tramite en la ciudad de Buenos Aires.

En la resolución firmada por el juez Mariano González Palazzo, se ratificó que fueron siete los hechos denunciados por la sobrina del legislador, de los cuales los dos primeros tuvieron lugar en CABA.

Según estableció Gonzalez Palazzo, se buscará garantizar “el derecho del imputado a obtener una respuesta judicial en tiempo razonable y evitar un desfile a veces desdoroso por los tribunales por hechos que pueden juzgarse adecuadamente ante un juez natural”.

Además, el magistrado destacó que la denuncia formulada en la Ciudad de Buenos Aires “es anterior a la de Tucumán y, por tanto, debe mantenerse la del juez que previno”, publicó el medio La Gaceta.

Por último, advirtió “que la peculiar situación planteada ante los distintos fueros, sin lugar a dudas, atenta contra la investigación pues hasta la fecha ninguna judicatura ha concretado diligencias en pos de esclarecer la hipótesis delictiva planteada”.

Y tan es así que, al día de hoy 27 de septiembre de 2020, el Senador del Frente de Todos sigue con licencia hasta el mes de diciembre, paga obviamente, y se reincorporará a la Cámara alta del Congreso nacional antes de fin de año y según algunos de sus colegas, la justicia hasta ahora no hizo nada sobre el particular y es más grave aun tratándose de un Senador Nacional y representante de la Provincia de Tucumán. No solo se trata de impunidad, privilegios y prebenda del poder político, sino además de una burla a la sociedad que hace que la palabra HONORABLE ya no tenga cabina en el congreso nacional.

A este hombre se le deberían haber quitado los fueros de inmediato y ser sometido a la justicia para que se le aplique todo el peso de la ley.

Esto dejo al descubierto también que algunos movimientos sociales de defensa de los derechos de la mujer tomaron una notable política partidaria oficialista ya que han permanecido en silencio durante todo este año, ante un acto repudiable, vergonzoso y que daña de manera inobjetable a una institución como el Congreso de la Nacion.