A TRES MESES DE ASUMIR LA GESTIÓN COMO INTERVENTOR PEDRO FRANCO RADICÓ UNA DENUNCIA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CUARTEL DE BOMBEROS DE TOLHUIN.

En este sentido, Facio dijo que “estamos llevando adelante lo que nos toca como funcionarios, cumplir nuestra tarea, en cuanto entendemos en potencial que se estaría configurando un delito. Venimos a aportar todo lo que pueda contribuir a que se compruebe el mismo”.

Con relación a los hechos, indicó que “no solo se reducen a lo que ha trascendido en los medios, sino que tenemos muchos elementos para presumir que se ha cometido un delito en cuanto a la administración, porque hay que dejar bien en claro que no hay actividad más altruista y noble que la de un bombero voluntario” y aseveró: “hay que diferenciar bien cuando hablamos de la administración y de quiénes ofrecen su vida por nada a cambio”.

En esta línea, agregó: “entendemos que los fondos que eran destinados a proteger a estos héroes en silencio habrían sido destinados para otra cosa” al tiempo que remarcó que “una vez que constatemos los hechos, las personas que son responsables deberán dar las explicaciones en el lugar que corresponde, que es el ámbito de la Justicia”.

“Hemos detectado que hay falta de documental también de 2014, 2015 y 2016, entonces, todo lo que falte y entendamos concurre en un delito lo estamos llevando adelante. Desde ahí debemos reconstruir en papeles para que podamos clarificar y llevar adelante esto de devolver la situación regular del cuartel de Bomberos de Tolhuin”, profundizó y subrayó que “entendemos que hay una manipulación fuera del objetivo para el cual fue creada esta asociación”.

Por su parte, Pedro Franco, interventor del cuartel, comentó que “hay que tener en cuenta que mi designación es sobre fines de junio. A partir de ahí uno empieza a acceder a la documentación y se encuentra con irregularidades, teniendo también en cuenta que mi función es no solamente el ordenamiento en la parte administrativa, sino también en la parte operativa. En este sentido, como dijo el Secretario, hay que separar la parte operativa y, obviamente, valorizar el trabajo que hacen los bomberos en Tolhuin”.

“Nos encontramos con muchas irregularidades ante las cuales dimos aviso a Gobierno, en este caso a la Secretaría de Protección Civil. A partir de ahí se llega a la conclusión de hacer esta denuncia en Fiscalía”, relató Franco.

De todas maneras, insistió en “llevarle la tranquilidad a todos los vecinos de Tolhuin y a todos los que transitan por la Ruta Nº 3. El cuartel está operativo con todos sus bomberos y el equipamiento. El funcionamiento sigue siendo normal a pesar de esta situación”.

Con relación a los faltantes, contó que “estamos averiguando la venta de dos móviles y los faltantes de insumos de elementos de protección personal, equipos estructurales, cascos, botas, equipos autónomos, compresores, es decir, hay muchos elementos que se compraron, que se rindieron mediante la ley 736 pero que en el cuartel no ingresaron, no existen físicamente”.