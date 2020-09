56° Coloquio IDEA: se develan los oradores internacionales y los panelistas de innovación

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020. – El 56º Coloquio IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) se desarrollará del 14 al 16 de octubre desde las 8:30 hasta las 13 hs y promete ser distinto a las plataformas conocidas hasta el momento.

Los cuatro ejes de esta edición son: el Escenario Internacional que abarcará la geopolítica para conocer las tendencias que aportarán los elementos para pensar la Argentina; la Economía; la Innovación; y Sociedad y Cultura, que comprenderá Justicia, pobreza y educación.

Escenario Internacional :

Parte de la agenda del primer día (14/10) estará dedicada a este eje. Thomas Friedman, periodista y escritor estadounidense, tres veces ganador del Premio Pulitzer y columnista de The New York Times, participará del panel El mundo post pandemia. El foco estará puesto en la geopolítica, en las tendencias sociológicas y económicas, en cómo la pandemia cambió la dinámica de la globalización, cuáles fueron las implicancias en los países en desarrollo, qué lecciones deben aprender los líderes del mundo sobre esta pandemia para lidiar con los desafíos del futuro, en qué tendrán que invertir los países para reconvertirse, sustentabilidad ambiental, y por qué la Argentina con su capital humano tan reconocido no lograr salir hacia adelante, entre otros temas.

La Argentina en el mundo post pandemia, contará con dos ex cancilleres de la Argentina, Rafael Bielsa, Embajador de la República Argentina en Chile y Susana Malcorra, Decana de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de IE University. Ambos se referirán a la estrategia de la Argentina para salir de la crisis y la mirada de países como España y Chile respecto al nuestro en su inserción en e mundo. El cierre de este panel estará a cargo de Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

Otto Scharmer, Profesor de la Escuela de Administración Sloan del Instituto de Tecnología de Massachusetts y co-fundador de The Presencing Institute, es experto en cambio organizacional. Expondrá en el panel Liderar para la sustentabilidad, que no sólo abarcará la temática ambiental, sino también, la dimensión personal del liderazgo para explicar qué se necesita para que los líderes generen cambios en las sociedades.

Destacados CEOs globales como: João Carlos Brega, Presidente de Whirlpool Latam; Jane Fraser, Presidente de Citi y CEO de Global Consumer Banking; Carlos Hernández, Presidente Ejecutivo de Inversión y Banca Corporativa de J.P. Morgan; Andrew Liveris, expresidente y CEO de Dow Chemical Company y Mike Roman, Presidente y CEO de 3M, contarán cómo ven el mundo en la post pandemia.

En el segundo día (15/10), Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirá presente en el 56° Coloquio en Los desafíos de las democracias latinoamericanas.

Innovación :

El contexto surgido por el covid-19 suscitó nuevas formas de cooperación, el panel La nueva cooperación tratará este tema y será moderado por Mario Pergolini. Woods Staton, Fundador y CEO de Arcos Dorados, aportará su visión de empresario innovador. Agustina Fainguersch, CEO de Wolox y Pamela Scheurer, Co-fundadora y CTO de Nubimetrics, lo harán desde sus experiencias como emprendedoras tecnológicas. Nur Malek Pascha, CEO & Fundadora de Envíopack, disertará sobre cooperación y logística y Delfina Irazusta, Directora Red de Innovación Local, se referirá al sector público. Todas estas mujeres a través de la innovación lograron desempeñar un rol solidario en la sociedad.

Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, Director de Innovación en AR. Dow Center dedicará un espacio al wellness, al cuidado y al descanso, al balance entre el trabajo y la familia en Sos un atleta de alto desempeño y no lo sabías.

El último día (16/10), se continuará con el eje de innovación con el panel El COVID-19 como acelerador de la innovación, del cual participará Fernando Polack, Director de Fundación INFANT. Fernando explicará las novedades en torno al covid y al cambio de dinámica en la ciencia a partir de su aparición, y sus proyectos actuales de trabajo.

El Futuro del Capitalismo, una visión política y social, contará con la participación de Paul Collier, Profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Oxford.

Por último en una de las 3 sesiones simultáneas, Transformación digital en las finanzas, tendrá a Paula Arregui, Vicepresidenta y COO de Mercado Pago y a Fabián Kon, CEO de Banco Galicia.

Dos de los cuatro ejes como escenario internacional e innovación permitirán acercarse a la propuesta del 56° Coloquio “Qué país queremos ser” para iniciar un espacio de reflexión que se completará con el eje Económico y de Sociedad y Cultura.

Al igual que en Experiencia IDEA Agroindustria, el evento será transmitido vía streaming a través de YouTube, pero sin acceso a la experiencia multimedia ni a las charlas en simultáneo.

Programa :

DÍA 14 DE OCTUBRE

· 08:30 a 08:45: Check in · 08:45 a 08:55: Qué país queremos ser: palabras de apertura · 08:55 a 09:25: Qué país queremos ser: el rol de CABA · 09:30 A 10:15: Un país en el que todos SeamosUno · 10:15 a 10:35: Break · 10:40 a 11:10: El mundo post pandemia · 11:15 a 12:05: La Argentina en el mundo post pandemia · 12:10 a 12:25: Liderar para la sustentabilidad · 12:30 a 12:40: Liderando en la nueva (a)normalidad · 12:40 a 12:55: Educación DÍA 15 DE OCTUBRE · 08:30 a 09:10: Los desafíos de las democracias latinoamericanas · 09:10 a 09:35: Las reglas de juego del país que queremos ser · 09:40 a 10:25: La agenda para una Argentina con medio país en la pobreza · 10:25 a 10:45: Break · 10:45 a 11:25: Justicia y República · 11:25 a 12:10: La nueva cooperación · 12:20 a 12:40: Sos un atleta de alto desempeño y no lo sabías · 12:40 a 13:00: Las 10 tendencias que cambiarán la vida por completo en los próximos diez años DÍA 16 DE OCTUBRE · 08:45 a 09:15: El COVID-19 como acelerador de la innovación · 09:15 a 09:40: Reimaginando el Capitalismo para el largo plazo · 09:40 a 10:00: El Futuro del Capitalismo, una visión política y social · 10:00 a 10:20: Break · 10:10 a 10:50: Sesiones simultáneas: Transformación digital en las Finanzas / La pandemia como punto de inflexión: El futuro del trabajo / La transformación digital potenciando las economías regionales · 10:50 a 11:05: Break · 11:10 a 12:00: Presente y futuro de la economía argentina · 12:00 a 12:40: Qué país queremos ser: la mirada federal · 12:45 a 13:00 Qué país queremos ser: palabras de cierre del Presidente de la Nación (sujeto a confirmación) · 13:00 a 13:15: Palabras de cierre

Acerca de IDEA

IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina es voz activa de un empresariado comprometido por el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina. Es una organización enfocada en el HACER, generando espacios de debate y pensamiento multisectorial que aporte valor, ideas y acuerdos sobre los grandes temas que involucran el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy, IDEA representa a más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños, desde multinacionales hasta PyMes. En su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

IDEA desarrolla encuentros de intercambio y capacitación, ofrece distintas propuesta de servicios y espacios de actividad como las Redes de Profesionales, la Escuela de Negocios, IDEA PYME, IDEA Joven, IDEA Diversidad y espacios de incidencia como el Coloquio, punto de encuentro que desde hace 55 años reúne a los dirigentes de los sectores más relevantes del ámbito nacional e internacional, público y privado; para el tratamiento estratégico de las grandes cuestiones nacionales que preocupan e interesan al empresariado.

Área de archivos adjuntos