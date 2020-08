PEREZ PIDIÓ A LAS EMPRESAS FABRILES “ESTAR A LA ALTURA DE LA SITUACIÓN SANITARIA QUE VIVE LA CIUDAD”

El Intendente de Río Grande se refirió a lo ocurrido el día domingo en instalaciones de una planta fabril, donde se convocó más de un centenar de trabajadores, y no se respetaron los protocolos correspondientes.

Al respecto, comentó que “toda la ciudad está haciendo, hace semanas, un esfuerzo enorme para disminuir la cantidad de casos. Ese esfuerzo de todos no puede irse por la borda por la desaprensión de algunos empresarios a los que parecería que no les interesa la salud de los trabajadores”.

En este sentido, el Intendente se manifestó “muy molesto” por la actitud de las empresas que “reclaman sostenidamente la apertura y plantean escenarios apocalípticos a raíz de la cuarentena, pero al momento de tomar los recaudos necesarios, no tienen en cuenta lo esencial, que es preservar la salud de los trabajadores y evitar que se proliferen los contagios en nuestra ciudad”.

Finalmente, Perez señaló que desde el área sanitaria del Municipio exigiremos que se lleven a cabo los respectivos controles sanitarios, de manera permanente, para garantizar las condiciones sanitarias de los trabajadores y el cumplimiento de los protocolos en las fábricas.