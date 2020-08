IPV: “LAMENTAMOS NO HABER PODIDO LLEGAR A UN ACUERDO, NOS VIMOS EN LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR EL 25% DE AUMENTO SALARIAL POR DECRETO”

La Presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Leticia Hernández, habló sobre los últimos encuentros con los delegados gremiales para fijar un incremento salarial y señaló: “lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo desde la mesa de negociación y nos vimos en la obligación en definitiva de llegar a un decreto”.

Y detalló: “el tema fue bastante complejo porque nosotros hemos tenido varios encuentros con los gremios de trabajadores, en los cuales la premisa por parte del Gobierno provincial siempre fue otorgar un incremento salarial, pero algunos delegados han demostrado actitudes de hostilidad, tonos inadecuados y mucha agresividad. Incluso, a la hora de informar a los restantes compañeros han sacado de contexto muchas cosas, desinformado y se fomentó así un panorama de tensión”.

“Los trabajadores del IPVyH durante la gestión anterior estuvieron cobrando una boleta complementaria de $3.012. El 27 de febrero de este año planteamos un primer acuerdo de reconocimiento salarial en cuotas mediante la incorporación de un ítem remunerativo no bonificable de $3.012 al básico”, precisó Hernández.

Y agregó: “luego se marcó el quiebre porque fue muy difícil dialogar. Estas fueron reuniones para otorgar un aumento que es lo que nosotros anhelamos para que los trabajadores no sigan esperando la recomposición”.

“Luego de varias negociaciones el viernes planteamos con gran esfuerzo un límite del 25% retroactivos al mes de julio sin descontar la suma fija”, precisó la Presidenta del IPV y remarcó que “lamentablemente nos vimos en la obligación de otorgar esta recomposición por decreto”.