COVID-19: Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 21 pacientes internados en sala y 15 en Terapia Intensiva, de los cuales 14 requieren asistencia respiratoria mecánica.

Barrios manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 25 nuevos casos positivos los cuales corresponden a la ciudad de Río Grande, en Ushuaia y Tolhuin no se registraron nuevos casos” y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que “en el día de la fecha en la provincia son 158, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 31, 126 a Río Grande y 1 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 1649 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 209, en Río Grande 1439 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario, y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 4033”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en el Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 21 pacientes internados en sala y 15 en Terapia Intensiva, de los cuales 14 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 9 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves y en el ámbito privado 4 pacientes internados en Unidades Intensivas, 2 con asistencia respiratoria mecánica”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 24 pacientes fallecidos. Se suma una paciente que falleció esta madrugada en el CEMEP”.

Por su parte, Pérez, continuó con las recomendaciones de cuidado y prevención y dijo: “es importante tener en cuenta que siempre que tengamos que salir de los domicilios debemos planificar la rutina que tengamos que hacer en el día, para evitar salir la menor cantidad de veces”.

Recomendó que “para hacer las compras, que sea cuando se vuelva del trabajo, si tenemos que sacar a pasear a la mascota, recuerden que siempre al regresar al hogar es importante limpiar las patas y el hocico con una toalla húmeda y agua y jabón. Siempre llevar el tapaboca, el alcohol en gel para limpiarse frecuentemente las manos”.

A su vez, insistió con “el distanciamiento social de dos metros, evitar concurrir a lugares donde haya concentración de personas, no compartir mate, vajilla, utensilios, evitar visitar a otras personas, especialmente a aquellas que conforman el grupo de riesgo, incluso si son familiares”.

“Toser y estornudar con el pliegue del codo, no tocarnos la cara por ningún motivo y, lo que es el transporte, elegir preferentemente transportes individuales, mantenerlos ventilados y desinfectados y, si nos trasladamos en transporte público, siempre dejar un asiento de por medio y llevar el alcohol siempre”, agregó.

Finalmente, recordó que “el 107 está disponible las 24 horas en caso de tener síntomas, como tos, fiebre, anosmia, dificultad respiratoria, dolor de garganta, cefalea, vómitos y diarrea”.