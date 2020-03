SE DESCARTÓ UN PRESUNTO CASO DE CORONAVIRUS EN EL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE

Si bien se montó inmediatamente el operativo que se ha dispuesto para dar respuesta ante posibles casos de esta enfermedad, la hipótesis fue rápidamente descartada por los facultativos del nosocomio.

Sin embargo, la mujer presenta epidemiología para Dengue, por lo cual se le está realizando un seguimiento de su estado clínico y se le están realizando estudios complementarios para confirmar o descartar esta posibilidad.

Sea cual fuere lo que se determine para el bien de la salud de la paciente, no hay necesidad de aislamiento porque no existe posibilidad de contagio.

A respecto, el director Médico del Hospital Regional Río Grande, Dr. Christian Tejedor, aclaró que la paciente no tiene epidemiología para Coronavirus “pero sí estuvo en zona de riesgo endémica para Dengue y manifestó haber sido picada por mosquitos”.

“El Dengue no se contagia de persona a persona y no tenemos en la isla ni en todo el sur de la Patagonia el vector que es el mosquito Aedes aegypti, por lo que no es factible la propagación de esa enfermedad en nuestra provincia”, aclaró.