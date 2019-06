Lo que viene.

La provincia queda endeudada en 200 millones de dólares, que habrá que pagar en 33 cuotas de 4.475.000 dólares de aquí al 2027, a su vez la provincia adeuda al municipio unos 300 millones de pesos y eso hace que los electos tengan que rever todas las políticas que se han venido aplicando.

Lo mismo ocurrirá seguramente con la caja de previsión, el congelamiento salarial, la movilidad jubilatoria, el empleo, la reactivación de la industria, la matriz energética, y lo miles de jóvenes que aún no obtuvieron su primer empleo, no es una tarea fácil.

Este escenario plantea la necesidad urgente de un cambio en todos los ámbitos en cuanto a los consensos, el dialogo, la apertura y la transparencia en las distintas gestiones, lo hemos dicho siempre e insistimos en que nadie saca esta provincia adelante solo, no hay posibilidad, hoy hay que dar un salto de calidad institucional y todos y cada uno deberán dejar de lado el personalismo para, por una vez, pensar en el conjunto dela sociedad.

La inclusión deberá seguir siendo prioridad para el gobierno provincial a partir de diciembre, y nadie puede llegar a un cargo sin saber qué es lo que tiene que hacer.

En materia de comunicación se debe terminar con la censura, no puede repetirse esto, tampoco seguir generando capas geológicas de funcionarios o punteros que quedan dentro de la administración pública, porque el gasto público es altísimo, el gasto corriente lo es aún más por lo que también se deberán rever las cargas fiscales que tienen, comerciante, autónomos o monotributistas.

Y finalmente los más de 12 mil asistidos por municipios y gobierno, deben tener una solución pronta porque son los más vulnerables y necesitan certezas, no promesas, hay gente que lo está pasando muy mal y Tierra del Fuego no puede permitirse eso, todo esto obliga a mantener una relación institucional seria y respetuosa con quien resulte electo presidente de la nación, porque evidentemente hoy económicamente somos una provincia vulnerable, frágil y eso está a la vista, no puede ser ignorada, la realidad no se puede tapar con la mano, y esperamos que todos y cada uno asuman su responsabilidad y estén a la altura de las circunstancias.

Armando Cabral