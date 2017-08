Brutal avasallamiento en LRA 24 Radio Nacional Rio Grande.

La noticia ya está en todos los medios, pero como ex empleado de esa emisora no puedo menos que opinar al respecto y más aún cuando el federalismo pasa a ser una declamación y el unitarismo una realidad y la realidad es que hoy los empleados de la radio se encontraron con la novedad de que ya no estarán mas en FM y que solo podrán salir al aire a través de AM, no podrán competir con el resto de las emisoras locales, ni dar a conocer la información, ni nada de lo que produzcan aquí.

Todo vendrá de Buenos Aires, todo será manejado desde 3000 kilómetros de distancia, desconociendo la idiosincrasia, costumbres y cultura de nuestra ciudad y su gente.

Lo que está mal, está mal, no importa quien lo haga y esta es una muy mala decisión, es un avasallamiento brutal a nuestra ciudadanía, a los trabajadores de la radio, a sus oyentes y por sobre todo una luz de alerta que nos hace prevenir futuros actos de censura porque esto no se puede calificar de otra manera, es censura lisa y llana.

Se equivocaron de nuevo, y aunque den marcha atrás con esta medida repudiable desde todo punto de vista, queda demostrado como piensan algunos respecto del interior del país y qué importancia le dan a lo que tienen para decir.

Por último y quizá lo menos importante pero no menos indignante fue la forma en que se le informó a los trabajadores de la noticia a través de una nota sin explicaciones colocada en la sala de operadores.

No lo podían hacer peor, pero lo hicieron y la verdad hay que empezar a reflexionar sobre este tipo de actitudes, en forma profunda y seria para que no se repitan y esto se revierta. Mi solidaridad con los trabajadores de Radio nacional Rio Grande.

Armando Cabral