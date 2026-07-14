YÉSICA GARAY: “EL MUNICIPIO ESTÁ ASUMIENDO RESPONSABILIDADES QUE HISTÓRICAMENTE CORRESPONDÍAN AL ESTADO NACIONAL”

Ushuaia 14/07/2026.- La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay, manifestó su preocupación por el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y afirmó que tanto la Provincia como los municipios «deben afrontar cada vez más responsabilidades con menos recursos».

En una entrevista con el programa El Delivery, la funcionaria señaló que «estamos atravesando una situación que debemos explicar con claridad a la comunidad, porque condiciona nuestra capacidad de sostener servicios esenciales y planificar políticas públicas».

Garay explicó que el sistema de organización del Estado asigna competencias específicas a cada nivel de gobierno y que muchas políticas estratégicas, como el financiamiento del transporte público, la obra pública de gran escala y otros programas de alcance federal, dependen de decisiones y recursos del Estado nacional. En ese contexto, sostuvo que la reducción de esas inversiones genera una mayor presión sobre las provincias y los municipios, que deben dar respuesta a las demandas de la comunidad con recursos limitados.

En ese sentido, indicó que uno de los principales desafíos es garantizar la continuidad del transporte público tras la eliminación del subsidio nacional. «El Gobierno nacional decidió dejar de financiar el sistema y eso implica trasladar una responsabilidad histórica a provincias y municipios, que no cuentan con partidas presupuestarias para absorber ese costo, mientras aumentan los insumos y el mantenimiento de las unidades», sostuvo.

Respecto de la obra pública, Garay remarcó que «la inversión nacional prácticamente desapareció y hoy todo lo que ejecuta el Municipio se realiza con recursos propios, por decisión del intendente Walter Vuoto de seguir avanzando pese al contexto. Ningún gobierno local puede reemplazar la capacidad de inversión del Estado nacional».

Además, expresó su preocupación por la pérdida de empleo formal en la provincia y el incremento de la demanda sobre los gobiernos locales. «No podemos trasladar a los municipios una responsabilidad que corresponde al Gobierno nacional. Sin embargo, no nos desentendemos: somos el Estado más cercano a los vecinos y vamos a seguir acompañándolos, aunque muchas de las dificultades que enfrentamos tienen origen en decisiones económicas que exceden la administración municipal».

Finalmente, de cara al próximo proceso electoral, Garay sostuvo que «la discusión no pasa únicamente por la gestión de un municipio o una provincia, sino por definir qué rol debe cumplir el Estado nacional en áreas estratégicas como el transporte, la salud, la obra pública y el desarrollo productivo. Ese es el debate que la sociedad deberá dar pensando en el futuro de nuestras comunidades».