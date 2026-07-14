TIERRA DEL FUEGO Y FINLANDIA DIALOGARON SOBRE UNA AGENDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El encuentro, realizado en el marco de la primera visita oficial de Lindertz a Ushuaia, tuvo como objetivo fortalecer los vínculos institucionales y analizar oportunidades de cooperación entre Tierra del Fuego y Finlandia en áreas de interés común.
Durante el encuentro, las autoridades abordaron posibles líneas de intercambio en materia de educación, economía circular, innovación y desarrollo sostenible, y compartieron experiencias sobre los desafíos que enfrentan ambos territorios por sus características geográficas y climáticas.
En este sentido, destacaron la importancia de promover la vinculación entre instituciones, equipos técnicos y actores de ambos territorios, con el propósito de facilitar el intercambio de conocimientos y la identificación de futuras iniciativas de cooperación.
“Es un verdadero placer visitar Ushuaia por primera vez. Finlandia y Tierra del Fuego comparten paisajes naturales y algunas características climáticas, pero también temas de interés común. Durante la reunión conversamos especialmente sobre educación y economía circular”, expresó la Embajadora.
El encuentro permitió consolidar el diálogo con la representación diplomática finlandesa y avanzar en la construcción de una agenda de vinculación internacional que contribuya al desarrollo de nuevas instancias de cooperación e intercambio.