TIERRA DEL FUEGO SUMA NUEVOS PESCADORES Y ACUICULTORES ARTESANALES CERTIFICADOS

Tierra del Fuego 21/07/2026.- El Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Producción y Ambiente, concluyó una nueva edición del trayecto formativo de Pescador y Acuicultor Artesanal, sumando nuevos perfiles clave para el desarrollo del sector productivo local. La capacitación se desarrolló a lo largo de dos cuatrimestres, entre octubre de 2025 y junio de este año.

Al respecto, el director del Centro de Capacitación y Formación Marítima “Malvinas Argentinas” (CECAFMA), Sebastián Gauna, aseguró que el balance es sumamente positivo y destacó que “pudimos incorporar nuevos actores a la actividad y brindar herramientas técnicas actualizadas a quienes ya se desempeñaban en el sector”.

Asimismo, detalló que la formación cuenta con validez nacional. Durante su dictado se abordaron temáticas que van desde la pesca y la acuicultura hasta la legislación, el enfoque ecosistémico, las artes de pesca y los recursos pesqueros comerciales. “Es una propuesta muy completa que, gracias a su modalidad híbrida, permite que la distancia no sea un impedimento para participar desde cualquier punto de la provincia”, expresó.

Por último, Gauna adelantó que está prevista una nueva convocatoria para el mes de septiembre. Será la cuarta cohorte del programa, que se sumará a los 35 egresados que ya recibieron su certificado y que actualmente se encuentran trabajando en el ámbito de la pesca local.

Por su parte, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, destacó que “esta formación, así como las diversas acciones que estamos impulsando desde el Gobierno en torno a la pesca y la acuicultura, se alinean con la estrategia de ampliar la matriz productiva y económica de la provincia”.

“El aprovechamiento sostenible de nuestros recursos ictícolas es una enorme oportunidad para Tierra del Fuego. La pesca y la acuicultura son actividades que tienen un gran potencial y que nos permitirán atraer inversiones, generar empleo y consolidar un sector que ya empieza a dar sus primeros pasos”, concluyó el funcionario.