TERRA IGNIS AVANZA CON UNA AGENDA ESTRATÉGICA JUNTO A REFERENTES DEL SECTOR ENERGÉTICO DE NEUQUÉN

Tierra del Fuego 14/07/2026.- Autoridades de Terra Ignis Energía S.A. llevaron adelante una agenda estratégica en la provincia del Neuquén con el objetivo de fortalecer la cooperación entre empresas públicas del sector energético, intercambiar experiencias de gestión y conocer buenas prácticas vinculadas al desarrollo hidrocarburífero y la gestión ambiental.

La agenda comenzó con una reunión institucional junto a autoridades de Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP), encabezada por los presidentes de ambas empresas, Maximiliano D’Alessio y Guillermo Savasta. Del encuentro también participaron, por parte de GyP, el gerente de Exploración y Producción, Alejandro Aubert, y miembros del equipo técnico de la empresa. En representación de Terra Ignis asistieron la gerente Legal e Institucional, Verónica Tito; el subgerente de Finanzas, Rafael Pereyra Ramos; los directores titulares Mauro Pérez Toscani y Alejandro Eloff; y la síndica Evelyn Ruiz.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al desarrollo de las cuencas hidrocarburíferas, el rol de las empresas con participación estatal, los desafíos de la actividad energética, el desarrollo de recursos convencionales y no convencionales y el intercambio de experiencias entre ambas empresas.

El presidente de GyP, Guillermo Savasta, destacó el valor del encuentro y señaló: «Fue una reunión muy productiva entre dos empresas con características similares, donde pudimos intercambiar experiencias y sentar las bases para una colaboración futura. Compartimos una visión sobre el desarrollo de los recursos energéticos con un fuerte foco en la sustentabilidad ambiental y social.»

Por su parte, el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, sostuvo: «El intercambio con empresas públicas que cuentan con una amplia trayectoria en el desarrollo energético representa una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades institucionales y técnicas, incorporando experiencias y herramientas adaptadas a los desafíos de las provincias patagónicas. Conocer modelos de gestión consolidados y promover espacios de cooperación nos permite potenciar el crecimiento de Terra Ignis y avanzar hacia un desarrollo hidrocarburífero cada vez más eficiente, sostenible y alineado con las necesidades de Tierra del Fuego.»

En el marco de la agenda, la comitiva realizó además una visita técnica a las instalaciones de Servicios Ambientales Neuquén (SAN), empresa de capitales nacionales especializada en el tratamiento, valorización y disposición final de residuos peligrosos, con amplia experiencia en la gestión de residuos generados por la actividad hidrocarburífera. La delegación fue recibida por el presidente de SAN, Federico Fardighini, y el director de la empresa, Lucas Peri, quienes acompañaron el recorrido por la planta y presentaron el funcionamiento de sus procesos, la tecnología aplicada y los estándares ambientales implementados en la gestión de residuos peligrosos.

De la visita técnica participaron, por parte del Gobierno de Tierra del Fuego, la ministra de Energía, Gabriela Castillo; la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas; y la directora general de Fiscalización de las Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López. Asimismo, participaron el asesor ambiental de Terra Ignis, Sergio Federovisky, junto a las autoridades de Terra Ignis que integraban la comitiva institucional.

Durante la visita, las autoridades recorrieron el relleno de seguridad operado por SAN y conocieron en detalle los procesos de tratamiento y disposición final de residuos hidrocarburíferos, la ingeniería aplicada al diseño de las celdas de confinamiento, los sistemas de control ambiental y la experiencia desarrollada por la provincia del Neuquén para la gestión de este tipo de residuos.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, destacó que la recorrida permitió conocer de primera mano una experiencia consolidada en materia de gestión ambiental. «Pudimos recorrer las instalaciones, hacer preguntas, comprender cada una de las etapas del tratamiento y conocer cómo otra provincia ha dado respuesta a la gestión de sus residuos hidrocarburíferos. Este tipo de intercambios nos brinda herramientas para seguir avanzando en Tierra del Fuego con una mirada puesta en la mejora de las condiciones ambientales y en una explotación hidrocarburífera cada vez más sostenible.»

En la misma línea, el director titular de Terra Ignis, Alejandro Eloff, destacó el valor de conocer experiencias en funcionamiento para fortalecer el desarrollo de futuros proyectos en la provincia. «Los procesos que se utilizan en esta planta son plenamente replicables en Tierra del Fuego, adaptándolos a la escala de nuestra actividad. Conocer experiencias reales nos permite comprender la magnitud de este tipo de proyectos y aprovechar todo el aprendizaje acumulado para implementar las mejores herramientas y procesos disponibles en materia ambiental.»

Por su parte, Sergio Federovisky remarcó la importancia de conocer este tipo de experiencias para fortalecer la planificación provincial. «Pudimos comprobar cómo funciona una infraestructura de estas características y conocer la tecnología aplicada al tratamiento de residuos petroleros. Esta experiencia reafirma la importancia de avanzar en soluciones que permitan gestionar de manera segura los residuos de la actividad y contribuir a la remediación de los pasivos ambientales.»

La agenda desarrollada en Neuquén se enmarca en la estrategia de Terra Ignis de promover una agenda de trabajo junto a instituciones y empresas referentes del sector energético, incorporando experiencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión pública, el desarrollo de infraestructura estratégica y la consolidación de una actividad hidrocarburífera con los más altos estándares técnicos y ambientales.