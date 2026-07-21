¿Soberanía para qué y para quién? Entregan 18 bloques de exploración, 11 entre Malvinas y Tierra del Fuego.

Dijimos que eran 18 los bloques entregados. 7 de ellos vimos que corresponden a la Cuenca Argentina Norte, los 11 restantes se ubican entre las Islas Malvinas y la Isla Grande de Tierra del Fuego. De hecho, fue en la Cuenca Malvinas Oeste donde la inglesa Tullow realizó exploraciones sísmicas entre noviembre de 2019 y marzo de 2021, en los bloques MLO 114 y MLO 119, sin audiencia pública y sin que la comunidad fuera informada. La empresa, todavía, tiene pendiente la exploración del bloque MLO 122. También en el archipiélago fueguino, aproximadamente desde la década del 80, se lleva adelante la explotación de gas y petróleo offshore, con 6 plataformas ubicadas a 60/70 km de la costa, en la Cuenca Marina Austral. Los yacimientos producen un 12% del gas que se consume en el país y son operados y controlados por el consorcio que integran Total Energies, Pan American Energy y, desde 2025, Harbour Energy. Ahora bien, Pan American Energy es una empresa que nace en 1997, tras la fusión de Bridas y Amoco, la sucesora de Standard Oil, que luego fue adquirida por British Petroleum. Nuevamente, una corporación inglesa. Por su parte, Harbour Energy que también es una empresa inglesa, entre 2021 y 2022, adquirió el 60% de las acciones del yacimiento León Marino, que opera ilegalmente el Reino Unido al norte de las Islas Malvinas. A esta altura del relato, se empieza a esbozar la respuesta a la pregunta acerca de para quién es la soberanía.

De la cordillera al mar, las comunidades unen lo que Vaca Muerta fragmenta. Neuquén, Río Negro y Bahía Blanca son territorios directamente afectados por la explotación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Añelo y Allen son los epicentros del fracking, es decir de la perforación de la roca mediante millones de litros de agua, químicos y arena que se bombea a altas presiones para extraer el petróleo atrapado en ella. Son más de 4000 los pozos activos. Luego de 10 años de explotación petrolera, ya no crecen las peras ni las manzanas, hay zonas sin gas natural y sin electricidad, la sismicidad inducida es permanente y la pobreza también. Los tentáculos de este extractivismo se extienden, por ejemplo, hasta Chubut, en donde la planta de Dolavon aporta los áridos necesarios para la explotación a costa de la salud de los habitantes del lugar, pues se levantan nubes de polvo muy fino y peligroso, que favorece el desarrollo de cáncer de pulmón, entre otras graves consecuencias para el ambiente. Lo mismo sucede en Entre Ríos, que provee a Vaca Muerta de arena silícea mientras devora sus humedales. Volvamos ahora a Río Negro, pero sobre el mar. Con la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, se conectará Allen con Punta Colorada para poder exportar petróleo por el Golfo San Matías. Esto pone en riesgo toda la biodiversidad y la vida de las personas que habitan en ese maravilloso golfo, siempre azul. Además, en la zona, se instalarán cinco buques de licuefacción que procesarán el gas que se extrae en Vaca Muerta y el que se produce en Tierra del Fuego, para transformarlo en Gas Natural Licuado. GNL que, por supuesto, será exportado. Soberanía para quién, insistimos. Y ¿qué pasa en Bahía Blanca? Hace décadas que el polo petroquímico y el puerto petrolero le arrebataron a la ría su conexión con el mar. Explosiones, derrames de hidrocarburos en el estuario, contaminación y peligro permanente para sus habitantes son las condiciones de vida que ofrecen más de 40 años de supuesto desarrollo en clave de hidrocarburos para la población de Ingeniero White. Hoy, Puerto Rosales es la puerta de salida del 75% del crudo que se produce en Neuquén y Río Negro, pero como eso no alcanza, en estas horas se está realizando una megaobra de ampliación del muelle y las instalaciones, lo que duplicará su capacidad de exportación. Lo mismo sucede en Cerri, en donde TGS está construyendo una nueva planta separadora de gases para duplicar la exportación desde Puerto Galván. Las penas son de nosotros, y las vaquitas, son ajenas.