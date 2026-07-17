Morosidad en las provincias: En Tierra del Fuego se redujo un 29,4 y un 7,1% los deudores.

Tierra del Fuego 17/07/2026.- La cantidad de familias con dificultades para cumplir sus compromisos financieros volvió a crecer durante mayo. San Juan encabeza el ranking, mientras que el Conurbano presenta un nivel de irregularidad superior al del resto de la provincia de Buenos Aires. Tierra del Fuego presentó una situación particular: la deuda mediana cayó un 29,4%, mientras que la cantidad de deudores se redujo un 7,1%.

La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer durante mayo y alcanzó el 15,9% de la cartera de créditos, 0,5 puntos porcentuales por encima del registro de abril. Sin embargo, el promedio nacional esconde importantes diferencias entre provincias, tipos de entidades financieras y regiones del país.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Analytica, el 26,8% de las personas que poseen algún tipo de financiamiento registra al menos una deuda en mora. Esta proporción representa aproximadamente 5,3 millones de personas.

En total, alrededor de 19,8 millones de personas tienen algún crédito dentro del sistema financiero ampliado. El relevamiento contempla préstamos otorgados por bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

San Juan encabeza el ranking de morosidad

Las mayores tasas de deudores con pagos atrasados se concentran en San Juan, donde el indicador llega al 35,2%. Detrás aparecen Catamarca, con el 34,2%; San Luis, con el 34,1%; y La Rioja, con el 34%.

De esta manera, en esas cuatro provincias más de uno de cada tres deudores tiene al menos un crédito en situación irregular.

El informe también señala que la incidencia del crédito formal cada 1.000 habitantes suele ser menor en las provincias del norte. Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy son las jurisdicciones con menor cantidad de deudores formales en relación con su población.

Qué sucede en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires concentra el 36,4% de las personas con créditos del país y el 37,8% de quienes registran deudas en mora.

Dentro del territorio bonaerense, el 27,8% de los deudores tiene al menos un crédito en mora tardía. La situación presenta diferencias marcadas entre los municipios del Gran Buenos Aires y el interior provincial.

En los partidos del Conurbano, la tasa alcanza el 30,5%, mientras que en el resto de la provincia se ubica en el 23,1%. Los dos indicadores se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto de abril.

Durante mayo, el porcentaje de personas con deudas impagas también aumentó levemente en las provincias más pobladas. La suba fue de 0,1 puntos porcentuales en Buenos Aires y de 0,3 puntos tanto en Santa Fe como en Córdoba.

La Rioja, por su parte, mostró la mayor mejora relativa, con una reducción de 1,2 puntos porcentuales en su nivel de irregularidad.

Fintech, bancos y otros proveedores de crédito

Las dificultades de pago también varían según el tipo de entidad con la que se endeudan las familias.

Entre las personas que mantienen obligaciones exclusivamente con bancos, el 20% registra atrasos. La proporción asciende al 28,4% entre quienes tienen deudas únicamente con fintech.

Al considerar el volumen total de dinero adeudado, la irregularidad representa el 12,6% de la cartera bancaria, el 21,6% de la correspondiente a fintech y el 46,9% de los créditos otorgados por el resto de los proveedores financieros.

Frente a abril, la morosidad aumentó principalmente entre quienes tienen préstamos únicamente con bancos, con una suba de 0,8 puntos porcentuales. También creció entre las personas que combinan obligaciones con bancos, fintech y otros prestamistas, con un incremento de 0,9 puntos.

Las provincias con las deudas más elevadas

Aunque las tasas más altas de morosidad aparecen en San Juan, Catamarca, San Luis y La Rioja, los mayores montos adeudados por persona corresponden a las provincias patagónicas.

La mediana de la deuda llega a $1.771.000 en Santa Cruz, $1.766.000 en Neuquén y $1.732.000 en Tierra del Fuego. El informe vincula estos valores con el mayor nivel de precios que se registra en la región.

En comparación con abril, los incrementos más importantes en la deuda mediana se produjeron en Jujuy, con una suba del 8,4%; Chaco, con el 7,2%; Santiago del Estero, con el 5,6%; y Tucumán, con el 5%.

En cambio, hubo leves reducciones en Catamarca, Santa Cruz y Santa Fe. Tierra del Fuego presentó una situación particular: la deuda mediana cayó un 29,4%, mientras que la cantidad de deudores se redujo un 7,1%.

El nuevo avance de la morosidad refleja una problemática extendida, aunque con características diferentes según la jurisdicción, el acceso al crédito formal y la entidad utilizada para obtener financiamiento.

En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de morosidad del 16,1%. Los siguientes registros más bajos corresponden a La Pampa, con el 19,5%, y Neuquén, con el 23,3%

Fuente: Analytica.