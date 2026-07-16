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Martin Pérez al gobierno nacional: «Mal que les pese las Malvinas fueron, son y serán Argentinas»

Por Armando Cabral

Rio Grande 16/07/2026.- El intendente Martín Pérez se manifestó ante lo que significo el atropello de la Ministra de Seguridad de la Nación que prohibió ir al estadio con banderas o símbolos de nuestras islas Malvinas. El jefe comunal sostu en su red X que «mal que les pese, las Malvinas, fueron, son y serán Argentinas».

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Conversación
Martín Perez
@MartinPerezTDF
Dejamos afuera a los ingleses. Una pena que el partido político al que circunstancialmente le toca gobernar el país no coincida ni con el pueblo argentino ni con la selección nacional. Pero, mal que les pese, las Malvinas fueron, son y serán siempre ARGENTINAS. 🇦🇷

 

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