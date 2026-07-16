Martin Pérez al gobierno nacional: «Mal que les pese las Malvinas fueron, son y serán Argentinas»
PorArmando Cabral
Rio Grande 16/07/2026.- El intendente Martín Pérez se manifestó ante lo que significo el atropello de la Ministra de Seguridad de la Nación que prohibió ir al estadio con banderas o símbolos de nuestras islas Malvinas. El jefe comunal sostu en su red X que «mal que les pese, las Malvinas, fueron, son y serán Argentinas».
Post
Ver posts nuevos
Conversación
Martín Perez
@MartinPerezTDF
Dejamos afuera a los ingleses. Una pena que el partido político al que circunstancialmente le toca gobernar el país no coincida ni con el pueblo argentino ni con la selección nacional. Pero, mal que les pese, las Malvinas fueron, son y serán siempre ARGENTINAS.
Argentina 14/07/2026.- El ex senador nacional Edgardo Kueider, referente del kirchnerismo entrerriano, fue condenado en Paraguay a dos años de prisión en suspenso tras ser detenido contrabandeando dólares sin declarar. La sentencia implica que no irá a la cárcel, sino que cumplirá la pena bajo condiciones de libertad vigilada.
Río Grande, 29/06/2026.– Esta podría ser la historia de una frustración o la forma más brutal de demostrarle a un ciudadano común, jubilado, que está al borde de la indigencia. Es también la muestra rotunda e irrefutable de cómo viven esta realidad hoy los adultos mayores que, después de una vida de trabajo, no tienen acceso a lo básico para vivir dignamente.
Argentina 24/06/2026.- La abogada especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Parlamentario brinda un análisis de la sesión especial truncada que pretendía avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Rio Grande 20/06/2026.- Resulta impresionante —y profundamente indignante— que Manuel Adorni continúe en su cargo tras haber mentido en la Cámara de Diputados, evadido impuestos y engañado a la sociedad, sin que exista sanción alguna ni un mínimo gesto de responsabilidad política. La impunidad masculina parece blindada, mientras que a las mujeres se las castiga con dureza incluso por noticias falsas, como ocurrió con Florencia Peña, despedida sin contemplaciones.
Rio Grande 19/06/2026.- hace exactamente dos años atrás, publicábamos un informe sobre las razones por las que nos oponíamos, y nos oponemos al Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones, (RIGI), en este informe volvemos a remarcar los cinco puntos principales y lo que se traduce en la entrega total de recursos, mineros o hidrocarburíferos a cambio de nada por plazos que van a hasta los 30 años de beneficios fiscales, sin obligaciones de ningún tipo para las empresas que ingresen al mismo, sin retenciones para importar o exportar, sin obligación de contratar personal, y ni siquiera de contratar personal local. Como la mentira tiene patas cortas y sabemos quienes son los que compran desde afuera y quienes nos entregan desde adentro, aquí va una vez mas y para que quede claro, que el RIGI, no solo no genera empleo, sino que s un saqueo institucionalizado del que, algunos vivos se quieren aprovechar.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.