Ley de Modernización Laboral: 10 normas clave para entender su reglamentación

Argentina 17/07/2026.-. Carina Castrillón, líder de la Sub Red de Dinámica Laboral de IDEA y socia de Bulló Abogados, analiza los decretos y resoluciones emitidas desde la promulgación de la Ley y los cambios que representan en materia de incentivos a la inversión, formalización del empleo y digitalización

Por Carina M. Castrillon, líder de la Red de Dinámica Laboral, parte de la Red de Abogados de Empresa de IDEA, y socia del Estudio Bulló Abogados

La Ley de Modernización Laboral N° 27.802 fue promulgada mediante el Decreto 137/2026 (06/03/2026). Desde su promulgación, el Poder Ejecutivo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictaron un conjunto de decretos reglamentarios y resoluciones generales que hacen operativa la norma principal.

Este informe sintetiza las diez normas emitidas hasta la fecha y que abarcan cuatro grandes ejes:

1. Incentivos a la inversión (RIMI)

2. Incentivo a la formalización laboral y reducción de contribuciones patronales (RIFL)

3. La digitalización de la registración y de la documentación laboral (libro de sueldos, recibos y certificados del art. 80 LCT)

4. La regularización del empleo no registrado (PER) junto con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

1. Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Decreto 242/2026 -13/04/2026

Reglamenta el Título XXIII de la Ley 27.802, determinando los beneficios impositivos y cambiarios aplicables a las medianas inversiones. El régimen alcanza a las inversiones realizadas desde la entrada en vigor de la ley y hasta un plazo de dos (2) años.

2. Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y reducción de contribuciones patronales. Decreto 315/2026 – 04/05/2026

Reglamenta el Título XX de la Ley 27.802, en particular los artículos referidos al RIFL y a la reducción de contribuciones patronales. Delimita el marco operativo para que las empresas del sector privado apliquen las exenciones en las cargas de la seguridad social durante los primeros 48 meses de la relación laboral.

3. Procedimiento de adhesión al RIFL. Resolución General 5844/2026 (ARCA) – 06/05/2026

Reglamenta el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reduciendo las contribuciones patronales al 5% durante 48 meses para nuevos trabajadores. Este beneficio aplica desde mayo de 2026, utilizando el código de modalidad 710 en la Declaración Jurada F. 931.

Complementa el Decreto 315/2026, estableciendo el procedimiento, plazos y condiciones para acceder a la reducción de alícuotas patronales. Habilita las herramientas informáticas dentro del portal del organismo recaudador para que los empleadores exterioricen la opción de adhesión al beneficio del RIFL.

4. Certificados de trabajo digitales. Resolución General 5848/2026 (ARCA) – 18/05/2026

Determina el procedimiento para la confección de los certificados de trabajo digitales previstos en el art. 25 de la Ley 27.802 —que modifica el art. 80 de la Ley 20.744—. Digitaliza y unifica la emisión de las certificaciones del artículo 80 LCT a través de la plataforma web de ARCA.

5. Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) – RIMI. Resolución General 5849/2026 (conjunta) – 19/05/2026

Resolución conjunta de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que complementa el Decreto 242/2026. Implementa la registración de las inversiones, la selección de los beneficios y la gestión integral del RIMI a través del servicio web «Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)», que administrará ARCA.

Define el procedimiento de inscripción digital, los requisitos de certificación PyME y las pautas de control para acceder a beneficios impositivos y aduaneros.

6. Recibo electrónico – casas particulares. Resolución General 5850/2026 (ARCA) – 21/05/2026

Modifica la Resolución General 3693 y adecua los sistemas aplicativos informáticos y los códigos de retención a la nueva normativa laboral. Incorpora la emisión obligatoria del recibo de sueldo en forma electrónica a través del «Registro Especial del Personal de Casas Particulares».

7. Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Decreto 407/2026 – 01/06/2026

Reglamenta las modificaciones introducidas en los arts. 52, 103 bis, 105, inc. f) del art. 132, 140, 210, 240, 241 y 252 de la Ley 20.744. Cuenta con tres anexos que regulan la simplificación registral, el desglose de costos en recibos y la validación de certificados médicos.

Registración: la correcta carga de altas y bajas en las plataformas de ARCA modifica la obligación material de registrar los vínculos en libros físicos o digitales locales en los términos del art. 52 de la LCT.

Recibos: obliga a detallar en el recibo de sueldo la discriminación explícita e individualizada de los aportes destinados a sindicatos, seguridad social, obra social, ART y contribuciones a cámaras empresarias.

Certificados médicos: los certificados médicos laborales deben tramitarse mediante firmas y plataformas sanitarias digitales homologadas.

8. Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Decreto 408/2026 – 01/06/2026

Otorga operatividad y determina las pautas de administración y las alícuotas del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Establece las definiciones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, entidades habilitadas, cuenta individual del empleador, cobertura mínima y trabajador registrado.

9. Condonación de deuda – Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Decreto 409/2026 – 01/06/2026

Permite a los empleadores regularizar a los trabajadores no registrados o con registro deficiente, ofreciendo importantes condonaciones de deuda. Establece los parámetros de condonación de deuda del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) por regularización de relaciones mal y/o no registradas, con porcentajes según el tipo de empleador:

• Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: 90 %

• Medianas Empresas, tramo 1 y tramo 2: 80 %

• Demás empleadores: 70 %

10. Códigos de regularización en el Formulario 931. Resolución General 5862/2026 (ARCA) – 11/06/2026

Complementa el Decreto 409/2026. Crea y valida el uso de códigos específicos de regularización y conceptos rectificativos en las declaraciones juradas mensuales (Formulario 931) para que las empresas declaren las remuneraciones o fechas reales y obtengan, de forma automática, el beneficio legal de la condonación de deudas.