LA MUNICIPALIDAD INFORMA LAS MODALIDADES PARA SOLICITAR TURNOS EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL

Ushuaia 17/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, recuerda a la comunidad las modalidades habilitadas para solicitar turnos de atención en el Centro de Salud Municipal.

Las vecinas y vecinos podrán gestionar sus turnos mediante dos únicas vías: a través del WhatsApp 2901 582517 o de manera presencial en el Centro de Salud Municipal, ubicado en 12 de Octubre 951. Además, podrán acceder al contacto escaneando el código QR disponible en las piezas informativas.

Asimismo, todos los martes, a partir de las 10 horas, se habilita la agenda semanal de turnos para la atención presencial.

El Centro de Salud Municipal brinda atención en Medicina General, Medicina Clínica, Enfermería, Oftalmología, Odontología, Odontopediatría, Salud Mental, Nutrición, Pediatría, PAP y Nefrología.

Desde la Secretaría destacaron la importancia de utilizar únicamente estos canales oficiales para solicitar turnos, con el objetivo de optimizar la organización del sistema de atención y garantizar un acceso más ágil y ordenado a los servicios de salud para toda la comunidad.