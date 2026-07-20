LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA MANTIENE UN AMPLIO OPERATIVO DE LIMPIEZA Y DESPEJE DE CALLES TRAS LAS NEVADAS

Ushuaia 20/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, continúa llevando adelante un intenso Operativo Invierno para garantizar la circulación segura en la ciudad, priorizando el transporte público y los servicios esenciales.

La secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic, explicó que «desde las 5 de la mañana se interviene sobre el circuito primario, que es por donde circula el transporte público y transitan los servicios de emergencia, con el objetivo de asegurar la conectividad de toda la ciudad».

Asimismo, indicó que «el operativo comenzó durante la noche del domingo, cuando los equipos municipales realizaron tareas de despeje, distribución de tierra y sal en los sectores más comprometidos de la ciudad. Posteriormente, a las 4.30 de la madrugada del lunes se retomaron las tareas sobre el circuito primario, priorizando las calles por donde circula el transporte público y los servicios esenciales. El trabajo continuará con nuevas intervenciones al mediodía y durante la tarde y la noche, de acuerdo con las condiciones climáticas».

Yutrovic destacó que el circuito primario se mantiene en condiciones y que, hasta el momento, no se registraron inconvenientes en el servicio de transporte público de pasajeros, producto del trabajo preventivo que viene realizando el Municipio.

En paralelo, los equipos de Bacheo, junto a cuadrillas que trabajan con camionetas y cuatriciclos, atienden requerimientos específicos fuera del circuito primario, interviniendo en distintos sectores de la ciudad. Durante la jornada se realizaron tareas de despeje en Andorra, Los Morros y la zona Centro, donde se reforzaron las labores de limpieza para mejorar la transitabilidad ante la importante acumulación de nieve.

El operativo también incluye trabajos con motoniveladoras en el barrio 128 Viviendas de ATE, mientras que durante la mañana se llevaron adelante tareas de ripiado y mantenimiento en Urbanización San Martín, Andorra, Dos Banderas, Oshovia, Akar, la zona alta del barrio Obrero y Escondido, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en los sectores que presentan mayores dificultades por las condiciones invernales.

De manera complementaria, la Municipalidad desarrolla un amplio operativo de limpieza de veredas, garitas de colectivos y escaleras públicas, con la participación de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas y de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, a fin de garantizar condiciones más seguras para la circulación peatonal.

La funcionaria destacó que «el Operativo Invierno se sostiene de manera permanente y se adapta a las condiciones meteorológicas, con intervenciones programadas durante toda la jornada para garantizar la circulación y brindar respuesta a los requerimientos que se presentan en los distintos sectores de la ciudad».

Finalmente, desde el Municipio solicitaron a vecinas y vecinos circular con extrema precaución, conducir con los elementos de seguridad obligatorios para la temporada invernal y colaborar manteniendo despejados los frentes de sus viviendas y comercios para contribuir a la seguridad de toda la comunidad.