LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONTINÚA CON EL OPERATIVO INVIERNO PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD EN LA CIUDAD

Ushuaia 21/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando las tareas del Operativo Invierno para garantizar la circulación segura en toda la ciudad, luego de las nevadas registradas durante los últimos días.

La secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic, explicó que «durante la jornada del lunes y este martes los equipos municipales trabajaron con motoniveladoras, retroexcavadoras y el resto de la maquinaria vial para despejar las principales arterias de la ciudad y mantener en condiciones las calles de mayor circulación».

La funcionaria precisó que «las tareas incluyeron el despeje de nieve, la aplicación de salmuera en las arterias pavimentadas, el esparcimiento de sal en los sectores que lo requerían y, posteriormente, la distribución de áridos sobre las calles de tierra para mejorar la adherencia y la transitabilidad».

Yutrovic señaló que «cada jornada comenzamos las tareas sobre el circuito primario, por donde circula el transporte público y transitan los servicios esenciales y de emergencia. Una vez finalizadas esas intervenciones, los equipos avanzan hacia los distintos barrios y sectores de la ciudad».

En ese marco, indicó que las cuadrillas realizaron intervenciones específicas en Andorra, Los Morros, La Cantera y 640 Viviendas, mientras que las motoniveladoras trabajaron en el barrio 128 Viviendas de ATE y se llevaron adelante tareas de mantenimiento y ripiado en Urbanización San Martín, Andorra, Dos Banderas, Oshovia, Akar, Alakalufes II, Mirador de Ushuaia, la zona alta del barrio Obrero y Escondido, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en los sectores más afectados por las nevadas.

La secretaria destacó que este martes los trabajos comenzaron nuevamente a las 4.30 de la madrugada, dando continuidad a las tareas preventivas para mantener la red vial en condiciones frente a las bajas temperaturas y las precipitaciones níveas.

Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron a vecinas y vecinos circular con extrema precaución, respetar la señalización y conducir con los elementos de seguridad obligatorios para la temporada invernal, recordando que el Operativo Invierno continuará de manera permanente mientras las condiciones climáticas así lo requieran.