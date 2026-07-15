La inflación de junio fue de 1,9%, marcó una nueva desaceleración y acumuló 33,5% en doce meses

Argentina 15/07/2026.- El INDEC informó la variación correspondiente al sexto mes del año. Los rubros que más y menos presionaron sobre el índice general.

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida.

Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025.

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@INDECArgentina #DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. https:// indec.gob.ar/uploads/inform esdeprensa/ipc_07_26D38930EEA5.pdf

La última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo de este año, tras haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses venideros, la tendencia se consolidó a la baja y alcanza el tercer mes consecutivo con una desaceleración: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

El IPC núcleo -que descuenta los factores de estacionalidad y los precios regulados- tuvo una variación de 1,6% y alcanzó el menor valor desde julio de 2025.

Los precios estacionales presentaron el mayor incremento de las categorías (3,4%) dado el aumento en las verduras y el turismo, compensado por la caída en las frutas. En tanto, los precios regulados quedaron en el punto medio: aumentaron 2,4% con alzas en electricidad y transporte público.

«Más allá del dato puntual de junio, lo importante será observar la tendencia de la inflación en los próximos meses. Lo verdaderamente relevante será que la inflación pueda sostener ese nivel (por debajo de 2%) en el tiempo», señaló Javier Bongiovanni, economista de la Fundación Libertad.

Radiografía de los rubros

La llegada de la temporada invernal tuvo un fuerte impacto en el IPC del sexto mes. Impulsado por el aumento en los paquetes turísticos, Recreación y cultura (4,2%) marcó el mayor aumento en junio, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%).

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#DatoINDEC #IPC : la división con mayor variación mensual en junio de 2026 fue Recreación y Cultura (4,2%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,4%) https:// indec.gob.ar/uploads/inform esdeprensa/ipc_07_26D38930EEA5.pdf