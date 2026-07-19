La DPOSS denuncia consumo extraordinario de agua potable en Tolhuín.

Tolhuín 19/07/2026.- La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) informa a los vecinos y vecinas de la localidad de Tolhuin que, ante las rigurosas temperaturas invernales bajo cero registradas en las últimas jornadas, se ha observado un incremento extraordinario en el consumo de agua potable.

Este fenómeno responde, en gran medida, al derroche de agua que realizan algunos usuarios de manera preventiva con el fin de evitar el congelamiento de las cañerías domiciliarias.

La actual contingencia climática y el consumo desmedido obligan a reorganizar temporalmente el servicio para preservar los niveles de agua tratada en la planta y garantizar el abastecimiento equitativo de toda la población.

En consecuencia, se informa que se coordinará con el servicio de distribución de camiones aguateros un nuevo esquema de abastecimiento, el cual tendrá en cuenta de manera directa la evolución de los niveles de reserva en nuestras cisternas.

Esta modalidad de trabajo conjunto permitirá adaptar las entregas de forma dinámica, asegurando que la distribución sea eficiente y priorice los sectores con mayor necesidad operativa según la disponibilidad real del recurso en la planta potabilizadora.

Cabe destacar que este esquema mantendrá una flexibilidad permanente ante situaciones excepcionales o de urgencia comprobada, permaneciendo esta Dirección en constante comunicación para resolver contingencias, siempre que las condiciones técnicas de la planta lo permitan.

Desde la DPOSS instamos a la población a evitar dejar canillas abiertas («goteo») como método anticongelante y a implementar el aislamiento térmico de cañerías expuestas. Cuidar el agua de nuestras cisternas es un compromiso de todos para atravesar esta ola de frío extremo sin desabastecimientos. Esta modalidad transitoria se mantendrá vigente y bajo permanente evaluación técnica mientras persistan las condiciones actuales.