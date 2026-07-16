La conciliación obligatoria frena momentáneamente los despidos en Mirgor, pero continúa la ofensiva patronal. Tierra del Fuego: Mirgor insiste con despidos y flexibilización laboral

Rio Grande 16/07/2026.- La crisis de la industria electrónica fueguina continúa agravándose. La Secretaría de Trabajo de Tierra del Fuego dictó la conciliación obligatoria luego de que el Grupo Mirgor iniciara el envío de telegramas de despido a trabajadores efectivos, una medida que suspendió temporalmente las cesantías pero que no modifica el cuadro de fondo: la patronal mantiene su ofensiva contra los puestos de trabajo y las condiciones laborales.

La resolución llega en medio de un conflicto que atraviesa al conjunto del polo industrial de Río Grande. El lunes 6 de julio los trabajadores metalúrgicos realizaron un paro de 24 horas con un alto acatamiento. Este habia sido resuelto por el Congreso Extraordinario de Delegados de la UOM Río Grande, para reclamar la continuidad laboral, la recomposición salarial, el pago del premio anual y rechazar los intentos patronales de avanzar sobre el convenio colectivo.

Durante el propio paro, la UOM denunció que Mirgor había comenzado a despedir trabajadores efectivos, alcanzando entre 20 y 30 operarios. Pero el plan de la patronal es avanzar con alrededor de 100 despidos e incluso extenderse hasta unos 300 trabajadores entre efectivos y Prestación Permanente Discontinua (PPD).

Los despidos forman parte de una estrategia más amplia de Mirgor para avanzar en una reforma laboral de hecho. La empresa pretende imponer banco de horas, modificar categorías laborales, limitar las horas extras, reducir la representación gremial y promover retiros «voluntarios». A esto se suma la ya impuesta eliminación de las viandas que fueron reemplazadas por una suma fija de dinero, una modificación unilateral de las condiciones laborales que representa un nuevo avance patronal.

La crisis de la industria fueguina

El gobierno de Milei viene profundizando la crisis de la industria fueguina con la liberalización de las importaciones y la amenaza de caída de las medidas antidumping que protegen la fabricación de aires acondicionados en la isla, lo que pone en riesgo a más de la mitad de los puestos de trabajo del sector. A eso se suman los recortes a los subsidios al gas, en una provincia desde donde sale el 20% de la producción nacional. En este contexto ya se han producido suspensiones, despidos y reducción de la producción

En ese marco, BGH anunció la paralización de su actividad durante diez días hábiles, afectando a unos 600 trabajadores mientras persisten los interrogantes sobre el futuro de otras empresas del sector. La crisis industrial se expresa también en los datos oficiales, que muestran la pérdida de cerca de 4 mil puestos de trabajo formales en un año en la isla.

La necesidad de una respuesta unificada

Los grandes grupos empresarios buscan aprovechar la crisis para avanzar con la flexibilización laboral, descargando los costos sobre quienes producen la riqueza de la provincia, mientras el gobierno nacional impulsa una política de apertura económica que golpea de lleno a la industria fueguina. El conflicto metalúrgico no es aislado: también hay luchas docentes, estatales, portuarias y petroleras. La tarea inmediata es coordinar esas fuerzas para defender los puestos de trabajo y el derecho a vivir en la isla.

Fuente: Prensa Obrera