La Argentina, de remate “No se puede ser tan antipatria”: advierten sobre el peligro de la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno

Argentina 19/07/2026.- En diálogo con Radio 750, Andrea Freites y Fernando Rejal cuestionaron el intento del Gobierno de modificar la Ley de Tierras y denunciaron que ya avanzan procesos de subasta y privatización de inmuebles estratégicos.

El texto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Gobierno no pudo lograr que la Cámara de Senadores apruebe este jueves, complejiza el proceso de estatizaciones, flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros y elimina restricciones a terrenos que se incendiaron. Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, adelantó que pedirán un cuarto intermedio para el 6 de agosto ante la resistencia de algunos sectores opositores.

En este marco, la diputada nacional por Tierra del Fuego, Andrea Freites, y el senador riojano Fernando Rejal advirtieron en Radio 750 sobre los riesgos de flexibilizar la venta de tierras rurales y estratégicas, y denunciaron que ya existen casos concretos de enajenación de inmuebles públicos en distintas provincias.

Freites sostuvo que, mientras gran parte del país estaba pendiente de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el oficialismo intentó avanzar con un proyecto que habilita una mayor apertura para la compra de tierras por parte de extranjeros. “La Patagonia es donde están poniendo el ojo los grandes capitales del exterior”, afirmó la legisladora.

Asimismo, la diputada reveló que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya puso en subasta dos terrenos en Ushuaia y otro en Río Grande. Según explicó, los predios de Ushuaia están ubicados junto a la planta de YPF Orión y poseen salida directa al Canal Beagle, una ubicación que consideró de enorme importancia geopolítica. “Lo preocupante es lo estratégico del lugar. Tiene salida inmediata al Canal Beagle”, remarcó.

“El Gobierno nacional está vendiendo algo que no es suyo. Ni siquiera estamos discutiendo una venta inmobiliaria. Estamos discutiendo si esos terrenos pueden ser vendidos por Nación”, advirtió.

La causa Malvinas volvió al centro del debate

La diputada también destacó el impacto que tuvo la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que exhibieron los jugadores de la Selección tras la victoria ante Inglaterra. “Revivió una causa que en Tierra del Fuego se honra todos los días”, sostuvo.

Freites, tucumana de origen pero radicada hace casi tres décadas en la provincia, describió a Tierra del Fuego como “una provincia profundamente malvinera”, donde el trabajo con los veteranos de guerra forma parte de la vida cotidiana.

Durante la entrevista, Freites confirmó que existen versiones sobre la posible instalación de una representación diplomática de Israel en Ushuaia. “Estamos atentos y repudiando esta situación”, señaló.

“No se puede ser tan antipatria”

Por su parte, el senador nacional Fernando Rejal utilizó un antiguo conflicto de tierras en su provincia para explicar por qué considera imprescindible mantener vigente la Ley de Tierras.

El legislador recordó que una enorme extensión de unas 200.000 hectáreas fue rematada luego de que una persona utilizara como garantía para un crédito tierras que, según explicó, ni siquiera le pertenecían. “La provincia terminó expropiando esas tierras y entregándoselas a quienes realmente las habitaban”, explicó.

Según Rejal, ese episodio fue uno de los antecedentes que impulsó la sanción de la Ley de Tierras durante el gobierno de Cristina Kirchner. “Quieren una entrega lisa y llana del territorio”, sentenció.

El senador recordó que la norma ya había sido cuestionada durante el gobierno de Mauricio Macri y luego mediante el DNU 70/2023 y la Ley Bases.

Además advirtió que el proyecto también elimina restricciones vinculadas a tierras incendiadas, lo que, según dijo, facilitaría cambios de uso del suelo en zonas afectadas por incendios forestales. “Se entrega nuestra riqueza, nuestras fuentes de agua y las zonas de frontera”, sostuvo.

Rejal consideró que el intento de tratar la iniciativa durante los festejos por el Mundial buscó aprovechar la distracción pública, aunque finalmente no prosperó. “No se puede ser tan antipatria para aprobar esta ley. Ninguno de sus capítulos favorece a los argentinos”, concluyó.

Fuente: Pagina/12