La ambigüedad legal que abre la puerta a la extranjerización de tierras

Rio Grande 18/07/2026.- El debate en torno a la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ha encendido las alarmas en Tierra del Fuego y en todo el país. Mientras el oficialismo sostiene que la norma busca dar seguridad jurídica y dinamizar el mercado inmobiliario, voces críticas advierten que el texto, aunque no autoriza expresamente la venta de tierras a extranjeros, sí amplía la extensión de tierras disponibles para la venta y elimina restricciones previas, generando un vacío legal que podría derivar en una extranjerización masiva de recursos estratégicos.

La senadora Monte de Oca, en declaraciones a Radio Provincia, en el programa Buscando el Equilibrio, subrayó que el proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera compren tierras, salvo autorización expresa de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, al flexibilizar los límites de extensión y al introducir la figura del “silencio administrativo” —que aprueba automáticamente una operación si no hay respuesta en 180 días—, se abre una vía indirecta para que privados extranjeros accedan a tierras argentinas sin controles efectivos.

En provincias como Tierra del Fuego, donde las tierras tienen un valor geopolítico incalculable por su cercanía a la Antártida y al Atlántico Sur, esta ambigüedad legal es vista como una amenaza directa a la soberanía. La posibilidad de que fondos internacionales o corporaciones multinacionales concentren grandes extensiones de territorio preocupa tanto a legisladores como a especialistas en seguridad nacional.

La discusión sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada revela una contradicción central: mientras se proclama la defensa de la propiedad privada, se habilitan mecanismos que pueden debilitar la soberanía territorial. En un contexto de crisis económica y presión internacional, la ampliación de la extensión de tierras para la venta sin límites claros para extranjeros privados coloca a la Argentina en una situación de vulnerabilidad. Tierra del Fuego, epicentro de esta disputa, se convierte en el símbolo de un país que arriesga sus recursos estratégicos en nombre de la “seguridad jurídica”.

Fuente: Buscando el equilibrio, Radio Provincia.