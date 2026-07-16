IPC : si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 12,6% adicional de incremento de precios con la encuesta actualizada.

Consumo 16/07/2026.- Ya en enero, el INDEC debería haber publicado el índice con los ponderadores de la ENGHo Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18. La reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) aplicada desde principios de 2026 hubiese dado por resultado 2,0% para el mes de junio, acumulando 17,5% contra 16,8% de la medición oficial. Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 12,6% adicional de incremento de precios.

Recreación y cultura y Restaurante y hoteles incrementaron sus precios en 4,2% y 1,6% respectivamente (2,8% y 1,8% en mayo).

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, incrementó sus precios en 3,3%. Las boletas de electricidad y gas en el AMBA se incrementaron en 1,5% y 2,8% respectivamente para facturas de residenciales que no tienen subsidio. En el caso del agua, se aplicó una suba de 3%. Vale recordar que estas decisiones derivan del compromiso suscripto en el acuerdo con el FMI, de desregular energía en diciembre 2025.

Salud mostró variaciones de 2,9%, como resultado del incremento en Prepagas (de 2,9%), y de remarcación de 2,4% en los precios de medicamentos de venta al público.

Bienes y servicios varios se movió por similar al promedio: 1,8%. El rubro refiere a incrementos de precios en artículos de higiene personal (el ponderador del rubro es de sólo 3,6%).

En junio, el rubro Educación mostró escasa variación (1,7%), por debajo de las de abril (2,9%).

Transporte tuvo un incremento de 1,6% intermensual (el mes pasado había mostrado un alza de 2,0%). Los datos de Cecha confirman que, en junio, la nafta súper casi no varió de precio (+0,5%) porque se mantiene el buffer de pecios del combustible. Este mecanismo empezó a compensar diferencias con la baja del precio internacional, aunque en estos días el incremento del brent volvió a alejar el export parity. Adicionalmente, se mantiene el micropricing, que implica dejar de informar sobre aumentos mensuales, e impide conocer con precisión el incremento de precios de YPF en tiempo real promedio en el país. Respecto al transporte público (colectivo y subte) en el área metropolitana aumentaron entre 4,6% y 4,8%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar se movió al 1,5%, levemente superior a la del mes anterior (1,4%). Presenta una variación i.a. por debajo de la inflación interanual general (23,1% vs 33,5%).

El rubro Alimentos y Bebidas mostró, en promedio, un incremento de precios de 1,3% (en los últimos seis meses: 2,5% en mayo, 1,5% en abril, 3,4% en marzo, 3,3% en febrero y 4,7% en enero). En términos interanuales la suba, en junio, alcanzó 34,4%, levemente por encima del promedio de precios interanuales (33,5%). Complementariamente, Bebidas alcohólicas y tabaco aumentaron 2,1% (en mayo había sido 0,8%). La evolución de los precios, en junio, estuvo influenciada por la evolución de precio de la carne vacuna en el segmento mayorista, que se movió a la baja (-1,3% y -0,3% para el novillo y novillito respectivamente). A la par, el cerdo mantuvo su precio (capón) y el pollo redujo su precio en 3,9%. Frutas y verduras se movió mixto (-5,5% y +11,8% en el segmento mayorista). El tipo de cambio se movió al alza en 3,8% en el mayorista respecto al promedio del mes anterior. Los subrubros que más aumentaron su precio en productos de consumo masivo (en el indicador en GBA) fueron: frutas y verduras (seis productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 7,1% entre los seis), almacén (cuatro productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 2,0% entre los cuatro), artículos de limpieza e higiene personal (tres productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 2,9% entre los tres), productos derivados de trigo (dos productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 3,7% entre los dos), lácteos (dos productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 2,6% entre los dos), carnes y derivados (dos productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 2,2% entre los dos), y aceite de girasol, con un aumento de 2,3%.

El rubro Comunicación se movió moderadamente, por debajo del mes anterior: 0,9% (había sido 3,4% en mayo). Las principales empresas del sector aplicaron aumentos de alrededor de 3,4% según el servicio y la compañía en rubros de telefonía celular, internet y cable. El rubro sigue, en términos interanuales, por encima del promedio de precios (36,1% vs 33,5%).

Como sucedió en mayo (0,3%), los precios del rubro

Prendas de vestir y calzado casi no se movieron: 0,4%.

Los 20 productos que más aumentaron

CARNES Y DERIVADOS

Hamburguesas: pasó de $7.759,36 a $7.932,54 es decir un aumento de 2,2% mensual. El acumulado en 2026 es 31,7%. En términos interanuales el aumento fue de 58.7%

Carne picada común: pasó de $10.402,23 a $10.623,71 es decir un aumento de 2,1% mensual. El acumulado en 2026 es 23,2%. En términos interanuales el aumento fue de 56,2%

FRUTAS Y VERDURAS

Tomate redondo: pasó de $2.775,52 a $3.400,05 es decir un aumento de 22,5% mensual. El acumulado en 2026 es 132,9%. En términos interanuales el aumento fue de 56,4%

Papa: pasó de $1.473,32 a $1.544,25 es decir un aumento de 4,8% mensual. El acumulado en 2026 es 66,0%. En términos interanuales el aumento fue de 86,4%

Lechuga: pasó de $4.359,25 a $4.560,16 es decir un aumento de 4,6% mensual. El acumulado en 2026 es 38,5%. En términos interanuales el aumento fue de 14,7%

Zapallo anco: pasó de $1.139,62 a $1.192,04 es decir un aumento de 4,6% mensual. El acumulado en 2026 es -4,2%. En términos interanuales el aumento fue de 39,8%

Cebolla: pasó de $1.247,32 a $1.295,49 es decir un aumento de 3,9% mensual. El acumulado en 2026 es 28,2%. En términos interanuales el aumento fue de 80,2%

Batata: pasó de $1.951,96 a $1.994,14 es decir un aumento de 2,2% mensual. El acumulado en 2026 es 19,2%. En términos interanuales el aumento fue de 42,5%

LÁCTEOS

Queso Pategras: pasó de $25.439,08 a $26.206,17 es decir un aumento de 3,0% mensual. El acumulado en 2026 es 15,9%. En términos interanuales el aumento fue de 22,5%

Queso cremoso: pasó de $13.132,73 a $13.419,82 es decir un aumento de 2,2% mensual. El acumulado en 2026 es 16,4%. En términos interanuales el aumento fue de 22,4%

ALMACÉN

Tomates en conserva: pasó de $1.369,25 a $1.401,88 es decir un aumento de 2,4% mensual. El acumulado en 2026 es 9,1%. En términos interanuales el aumento fue de 17,9%

Arvejas secas en remojo: pasó de $897,93 a $916,12 es decir un aumento de 2,0% mensual. El acumulado en 2026 es 3,0%. En términos interanuales el aumento fue de 11,3%

Arroz: pasó de $1.750,9 a $1.783,17 es decir un aumento de 1,8% mensual. El acumulado en 2026 es 4,8%. En términos interanuales el aumento fue de -3,3%

Polvo para flan: pasó de $1.238,92 a $1.260,61 es decir un aumento de 1,8% mensual. El acumulado en 2026 es 7,5%. En términos interanuales el aumento fue de 18,5%

ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Jabón en polvo: pasó de $3.204,58 a $3,331,0 es decir un aumento de 3,9% mensual. El acumulado en 2026 es 20,4%. En términos interanuales el aumento fue de 37,2%

Jabón de pan: pasó de $1.429,93 a $1.470,68 es decir un aumento de 2,8% mensual. El acumulado en 2026 es 12,2%. En términos interanuales el aumento fue de 29,2%

Detergente: pasó de $2.053,23 a $2.094,51 es decir un aumento de 2,0% mensual. El acumulado en 2026 es 15,9%. En términos interanuales el aumento fue de 28,5%

PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO

Pan francés tipo flauta: pasó de $4.471,54 a $4.652,79 es decir un aumento de 4,1% mensual. El acumulado en 2026 es 15,6%. En términos interanuales el aumento fue de 30,9%

Fideos secos: pasó de $1.629,13 a $1.685,05 es decir un aumento de 3,4% mensual. El acumulado en 2026 es 8,8%. En términos interanuales el aumento fue de 15,1%

ACEITES Y HUEVOS

Aceite de girasol: pasó de $6.476,25 a $6.628,02 es decir un aumento de 2,3% mensual. El acumulado en 2026 es 24,4%. En términos interanuales el aumento fue de 51,7%

¿Qué sucedió en junio?

Los rubros que tiraron la inflación para abajo fueron prendas de vestir y comunicaciones, además de las frutas y la carne vacuna, pollo y cerdo. La caída de las ventas sigue siendo el principal driver del gobierno para limitar el incremento de precios.

En los últimos ocho meses (desde las elecciones para acá) se perciben incrementos muy significativos en: alimentos (24,9%), carne vacuna (37,0%), servicios (41,9%), transporte público (35,4%) y combustibles (45,9%). La inflación sumó 23,1%.

A esta altura del año, el acumulado alcanza 16,8%, por lo que, en los primeros seis meses del año, la estimación del gobierno en el presupuesto (10,1%) fue superada casi en 70%.

Ya en enero, el INDEC debería haber publicado el índice con los ponderadores de la ENGHo 2017/18. La reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) aplicada desde principios de 2026 hubiese dado por resultado, para junio, 2,0%. Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 12,6% adicional de incremento de precios.

Los estacionales, este mes, tiraron la inflación para arriba: se movieron al 3,4%.

Los datos de la inflación núcleo mostraron, en junio, un valor inferior al del mes anterior: dio 1,6%. La evolución de los últimos seis meses indica: 1,9% en mayo, 2,3% en abril, 3,2% en marzo, 3,1% en febrero, 2,6% en enero.

¿Qué se puede esperar en julio? Analizando rubro por rubro es posible identificar que:

La caída del consumo sigue siendo el principal driver respecto de la evolución de la inflación. Adicionalmente, en los primeros diez días del mes el tipo de cambio se movió al alza en 0,2%. Asimismo, se mantendrá durante todo el mes el congelamiento de precios de combustibles.

En Alimentos y bebidas: en la primera semana de julio respecto al promedio del mes anterior, la medición de precios del rubro realizada por CEPA mostró +0,2% en productos de consumo masivo. En el mercado cárnico mayorista, los precios de carne vacuna, en los primeros diez días de julio, se incrementaron levemente (0,4% y 1,6% para el novillo y novillito respectivamente), mientras que el cerdo y pollo se movieron levemente, pero a la baja (-0,2% en pollo y -1,9% en cerdo -capón-) respecto al promedio del mes anterior. Las verduras y frutas, para ese mismo período, se movieron al alza: 17,5% y 3,2% respectivamente. El dólar apenas se movió: 0,2% en los primeros 10 días de julio.

Regulados – tarifas de agua, luz, gas: el gobierno definió los incrementos/bajas de electricidad y gas en el orden del 1,5% y 2,8% respectivamente en costo de producción. En el caso del agua, al igual que en mayo, sumó 3%. Vale recordar que estas decisiones derivan del compromiso suscripto en el acuerdo con el FMI, de desregular energía en diciembre 2025.

Regulados – Prepagas/Medicamentos: los incrementos de prepagas se mueven entre 2,1% y 2,9%. En la primera semana de junio hubo incrementos en algunos medicamentos de 1,0%.

Regulados – Telecomunicaciones: el aumento sería de 5,0% aproximadamente, dependiendo de las modalidades y la compañía, aunque no existe en la actualidad obligación de informar sobre los aumentos.

Regulados – transporte, naftas y peajes: a finales de junio venció el segundo buffer de precios que mantuvo congelado el precio del combustible por 45 días (luego de un incremento en la renovación del acuerdo de 2%). La baja del precio hacía presumir que la continuidad del precio en surtidor empezaría a “devolver” el diferencial de precios a las petroleras. Sin embargo, la reciente suba del brent volvió a alejar ese proceso. En paralelo, la aplicación del micropricing impide definir al ciento por ciento el promedio nacional. Respecto al transporte público (colectivo y subte) en el área metropolitana aumentaron entre 4,1% (CABA) y 4,3% (PBA). En trenes, el aumento fue de 8,6% (y será de 10,5% en agosto y de 7,1% en septiembre).

La estimación con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares ENGHo

En enero, el INDEC debió haber publicado el índice con los ponderadores de la ENGHo 2017/18. Si se hubiese aplicado, la reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) hubiese arrojado por resultado 2,0% para junio.

Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 12,6% adicional de incremento de precios con la encuesta actualizada.

Fuente: Centro Economía Política Argentina. CEPA