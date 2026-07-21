GOBIERNO Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE RÍO GRANDE AVANZAN EN UNA PROPUESTA CONJUNTA PARA FORTALECER EL COMERCIO LOCAL

Durante el encuentro se dialogó sobre la organización de una EXPO OUTLET COMERCIAL, una iniciativa que busca generar un espacio de promoción y ventas para los comercios locales, fomentando el consumo y brindando nuevas oportunidades para visibilizar la oferta existente.
La propuesta contempla la realización de un evento en un espacio céntrico y de fácil acceso, donde los comercios participantes podrán ofrecer promociones, descuentos, liquidaciones y productos de temporada. La iniciativa apunta a constituirse como una herramienta de acompañamiento para el sector, promoviendo además el encuentro entre comerciantes y vecinos.
En ese marco, el secretario de Coordinación Política, Fernando Padilla, destacó «entendemos que el comercio local atraviesa un contexto complejo, marcado por la caída del consumo, el aumento del desempleo y un escenario de recesión económica. Por eso creemos que el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado es fundamental para fortalecer la actividad comercial y acompañar a quienes tienen locales comerciales en la ciudad»
Asimismo, agregó «la idea es que el Gobierno acompañe poniendo a disposición estructura, logística, difusión y capacidad organizativa, mientras que la Cámara y los comerciantes aportan la representación del sector, la selección de participantes y la propuesta comercial».
De esta manera, el Gobierno de la Provincia y la Cámara de Comercio continúan fortaleciendo el trabajo conjunto para impulsar acciones concretas que contribuyan al sostenimiento y desarrollo del comercio local, promoviendo iniciativas que favorezcan el consumo, la actividad económica y el crecimiento de los comercios de la ciudad.