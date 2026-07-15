GOBIERNO CONTINÚA TRABAJANDO CON GREMIOS ESTATALES PARA LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS LABORALES

Tierra Del Fuego 15/07/2026.- El Gobierno de la Provincia mantuvo una nueva reunión de trabajo con organizaciones gremiales estatales para comenzar a elaborar la reglamentación de la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales Provinciales (COPARLAP), un ámbito que tendrá un rol central en la interpretación, aplicación y mejora continua del Convenio Colectivo de Trabajo.

Al respecto, el Secretario de Asuntos Gremiales, Walter Campos, destacó que «fue una excelente reunión» y valoró «la muy buena predisposición de los gremios para seguir trabajando en el Convenio Colectivo de Trabajo».

En ese sentido, explicó que durante el encuentro se comenzó a trabajar en la reglamentación de la COPARLAP y que, mientras se concretan las designaciones de los paritarios, se avanzó en un borrador junto a los representantes gremiales.



«Seguimos otorgando derechos a los trabajadores de los escalafones seco y húmedo. La reunión fue muy productiva y pudimos avanzar bastante hasta que lleguen las designaciones de los paritarios de la COPARLAP», sostuvo.

Asimismo, Campos señaló que las organizaciones sindicales presentaron articulados que serán analizados por el Gobierno para realizar una devolución en el próximo encuentro de trabajo.

Finalmente, el Secretario Gremial indicó que el objetivo es que la COPARLAP quede conformada y pueda comenzar a sesionar de manera permanente. «De esa manera va a empezar a sesionar de forma permanente, mejorando el convenio y la calidad de vida de cada uno de los trabajadores», concluyó.