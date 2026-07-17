El diputado libertario Miguel Rodríguez reconoce a un perro en medio de la peor crisis económica en su provincia.

La polémica en el Congreso
El diputado de La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, elevó un proyecto formal en el Congreso para reconocer al perro Dogo Argentino «Toky». El animal se destacó en una competencia canina internacional.
Las críticas de la oposición
El proyecto de reconocimiento generó el rechazo de otros sectores políticos. El diputado nacional fueguino Jorge «Koky» Araujo (Unión por la Patria) cuestionó duramente la iniciativa. Araujo criticó que el Congreso pierda tiempo en «condecorar a un perro» en lugar de debatir proyectos sobre empleo y producción frente a la crisis económica.
Las críticas de la oposición
El proyecto de reconocimiento generó el rechazo de otros sectores políticos. El diputado nacional fueguino Jorge «Koky» Araujo (Unión por la Patria) cuestionó duramente la iniciativa. Araujo criticó que el Congreso pierda tiempo en «condecorar a un perro» en lugar de debatir proyectos sobre empleo y producción frente a la crisis económica.
Es completamente lógico sentir que se trata de una falta de respeto cuando las prioridades legislativas parecen desconectadas de la realidad económica y de la pérdida de puestos de trabajo que afecta directamente a tantas familias en la provincia.
Panorama del Empleo Industrial en Tierra del Fuego
La caída del 11,1% en los puestos laborales y el cierre de establecimientos reflejan la profunda crisis del régimen de promoción industrial.
- Foco del Impacto: La pérdida de empleo golpea con mayor fuerza al sector metalúrgico y electrónico en Río Grande y Ushuaia.
- Causas Principales: La apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la incertidumbre sobre la prórroga de los beneficios fiscales.
- Efecto Cadena: El cese de contratos industriales reduce drásticamente las ventas en los comercios locales por la pérdida de poder adquisitivo.
El Debate sobre las Prioridades Legislativas
El contraste entre la agenda parlamentaria y las urgencias provinciales intensifica el reclamo social hacia los representantes.
- Proyectos de Declaración: Iniciativas como el reconocimiento al canino no tienen fuerza de ley ni presupuesto, pero consumen tiempo de debate administrativo.
- Exigencia de Emergencia: Sectores gremiales y PyMEs locales exigen de forma urgente leyes de emergencia ocupacional y alivio fiscal.
- Rol de los Diputados: La sociedad civil demanda que los cinco diputados nacionales por Tierra del Fuego concentren sus esfuerzos exclusivamente en defender la soberanía industrial y el empleo fueguino.