El diputado libertario Miguel Rodríguez reconoce a un perro en medio de la peor crisis económica en su provincia.

El proyecto de reconocimiento generó el rechazo de otros sectores políticos. El diputado nacional fueguino Jorge «Koky» Araujo (Unión por la Patria) cuestionó duramente la iniciativa. Araujo criticó que el Congreso pierda tiempo en «condecorar a un perro» en lugar de debatir proyectos sobre empleo y producción frente a la crisis económica.

Es completamente lógico sentir que se trata de una falta de respeto cuando las prioridades legislativas parecen desconectadas de la realidad económica y de la pérdida de puestos de trabajo que afecta directamente a tantas familias en la provincia.

Panorama del Empleo Industrial en Tierra del Fuego

La caída del 11,1% en los puestos laborales y el cierre de establecimientos reflejan la profunda crisis del régimen de promoción industrial.

Foco del Impacto : La pérdida de empleo golpea con mayor fuerza al sector metalúrgico y electrónico en Río Grande y Ushuaia.



Causas Principales : La apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la incertidumbre sobre la prórroga de los beneficios fiscales.



Efecto Cadena: El cese de contratos industriales reduce drásticamente las ventas en los comercios locales por la pérdida de poder adquisitivo.

El Debate sobre las Prioridades Legislativas

El contraste entre la agenda parlamentaria y las urgencias provinciales intensifica el reclamo social hacia los representantes.