DEFENSA CIVIL EMITE RECOMENDACIONES ANTE LA ALERTA POR TEMPERATURAS EXTREMAS BAJAS PARA ESTE MARTES

Ushuaia 21/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas bajas para la madrugada y la mañana del martes 21 de julio.

Ante este escenario, se solicita a vecinos y vecinas extremar las medidas de prevención para evitar accidentes e intoxicaciones por monóxido de carbono, además de reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas.

Se recomienda evitar la exposición prolongada al frío y, en caso de ser necesario salir, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal. También es importante mantenerse en movimiento, prestar especial atención a niñas y niños, personas gestantes, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, y evitar los cambios bruscos de temperatura.

En los hogares, es fundamental calefaccionar los ambientes de manera segura y ventilarlos diariamente durante algunos minutos para prevenir la acumulación de monóxido de carbono. Asimismo, no deben utilizarse hornallas, hornos u otros artefactos de cocina como sistemas de calefacción, ya que representan un grave riesgo para la salud.

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido que se produce por la combustión incompleta de gas, leña, carbón u otros combustibles. Su inhalación puede provocar graves consecuencias para la salud e incluso la muerte. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, falta de aire, debilidad, somnolencia y desmayos. Ante la presencia de cualquiera de estos signos, se debe ventilar inmediatamente el ambiente, salir al aire libre y comunicarse con los servicios de emergencia.

Además, Defensa Civil recuerda extremar los cuidados en el uso de calefactores, salamandras y estufas. Es importante mantener estos artefactos en buen estado, respetar las distancias de seguridad respecto de materiales combustibles, no colocar ropa u otros objetos sobre ellos y evitar dejarlos encendidos sin supervisión, especialmente durante la noche o al ausentarse del domicilio.

También se aconseja mantenerse hidratado, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y consultar con un profesional de la salud ante cualquier malestar relacionado con las bajas temperaturas, evitando la automedicación.

Ante cualquier emergencia, las vecinas y los vecinos pueden comunicarse con la Dirección Municipal de Defensa Civil a través de la línea gratuita 103 disponible las 24 horas.