Ushuaia 19/07/2026.- La instalación de un consulado honorario de Israel en Ushuaia, Tierra del Fuego, abrió un nuevo frente de debate político y geopolítico en la Argentina. Mientras el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, confirmó públicamente el inicio del trámite administrativo ante el gobierno nacional, la senadora libertaria Belén Monte de Oca negó enfáticamente que tal proyecto exista, calificando las versiones como “infundadas”. Esta senadora y su colega Agustín Coto, le cuestan al erario publico 18 millones mensuales, de bolsillo, sin haber presentado un solo proyecto que beneficie a la comunidad de Tierra del Fuego después de 28 meses de gestión libertaria.

Mientras la senadora libertaria belen Monte de Oca, sigue negando que haya un proyecto de instalación de un consulado israelí en Ushuaia, este medio pudo confirmar que si, hay una decisión diplomática de instalarlo y las repercusiones no se hicieron esperar: El anuncio generó un fuerte malestar ciudadano en Ushuaia, expresado a través de redes sociales. Vecinos y organizaciones locales cuestionaron la iniciativa por considerar que:

Debilita la soberanía provincial sobre un territorio estratégico.

sobre un territorio estratégico. Favorece intereses extranjeros en el Atlántico Sur.

en el Atlántico Sur. Ignora las prioridades locales, como infraestructura, vivienda y empleo.

Mensajes críticos se multiplicaron en plataformas digitales, con consignas como “No queremos ser colonia diplomática” y “La soberanía no se negocia”. El rechazo social evidencia que la medida no solo es un asunto de política exterior, sino también de identidad y pertenencia para los fueguinos.

Los hechos confirmados

El consulado honorario tendría jurisdicción sobre toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur .

. El anuncio fue realizado en julio de 2026 por el propio embajador israelí.

por el propio embajador israelí. El objetivo declarado es fortalecer vínculos comerciales, atender el turismo israelí y respaldar la posición argentina sobre Malvinas .

. El trámite se encuentra en curso ante las autoridades nacionales.

La elección de Ushuaia no es casual. La ciudad es un punto clave del Atlántico Sur, con acceso a la Antártida y cercanía a las Islas Malvinas. Israel, además, mantiene intereses energéticos en la región: la empresa Navitas Petroleum desarrolla proyectos de explotación petrolera en las islas, lo que genera suspicacias sobre el verdadero alcance de la presencia diplomática.

En paralelo, el gobierno argentino anunció su intención de trasladar la embajada a Jerusalén, reforzando el alineamiento con Tel Aviv y profundizando la cooperación bilateral en turismo, tecnología y seguridad. Incluso se proyectan vuelos directos Buenos Aires–Tel Aviv hacia fines de noviembre de 2026.

La senadora libertaria Belén Monte de Oca se convirtió en la voz más crítica dentro del oficialismo, al negar categóricamente la existencia del consulado. Su postura contrasta con las declaraciones del embajador israelí y con los movimientos diplomáticos ya iniciados. La contradicción expone una fractura discursiva dentro del gobierno y alimenta la sospecha de que la política exterior se maneja con opacidad y descoordinación institucional.

La instalación de un consulado honorario puede parecer un gesto simbólico, pero en el contexto del Atlántico Sur adquiere un peso estratégico considerable.

Legalidad y soberanía: ¿hasta qué punto un consulado extranjero en Ushuaia fortalece la posición argentina sobre Malvinas o, por el contrario, legitima intereses externos en la región?

¿hasta qué punto un consulado extranjero en Ushuaia fortalece la posición argentina sobre Malvinas o, por el contrario, legitima intereses externos en la región? Controversias locales: autoridades fueguinas denunciaron en mayo 2026 a una empresa israelí por explotación petrolera irregular, lo que suma desconfianza.

autoridades fueguinas denunciaron en mayo 2026 a una empresa israelí por explotación petrolera irregular, lo que suma desconfianza. Impacto regional: la medida puede tensar las relaciones con sectores que cuestionan la influencia extranjera en el sur argentino.

El consulado israelí en Ushuaia es más que un trámite diplomático: es un símbolo de la disputa por el Atlántico Sur y un reflejo de las contradicciones internas del gobierno argentino. Mientras la diplomacia avanza con anuncios concretos, la política local responde con negaciones que solo profundizan la incertidumbre. En este escenario, Tierra del Fuego se convierte en el epicentro de una pulseada que combina geopolítica, energía y soberanía.

Lo que nos cuesta la aventura libertaria con cero resultados.

Monte de Oca y Agustín Coto, le cuestan al erario publico 18 millones de pesos mensuales, de bolsillo, pero el sueldo bruto es de mas de 1|2 millones a junio de este año, ninguno de los dos presentó un solo proyecto en defensa de la soberanía en malvinas, no repudiaron el paso de un buque de guerra norteamericano por el el Estrecho de Magallanes, cuya boca este este es jurisdicción argentina compartida por la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, apoyaron la apertura de importaciones y la quita de aranceles a las importaciones que destruyeron la industria electrónica y defienden, entre otras arbitrariedades los recortes a jubilaciones, subsidios al gas, universidades, transporte y mantención rutas naciones, destrucción del PAMI, el INTA, y Vialidad nacional.

Concepto Monto aproximado Fuente Dieta base $11.600.000 brutos (marzo 2026) Diario Necochea Aumento acumulado +12,5 % entre dic 2025 y may 2026 Diario Necochea Nuevo ajuste paritario +6,7 % en tres tramos (jun–ago 2026) Clarín Total estimado actual ≈ $12.000.000 brutos mensuales Clarín En mano (neto estimado) $8–9 millones mensuales estimación promedio tras descuentos Pese a la magnitud de sus ingresos, Belén Monte de Oca y Agustín Coto —ambos representantes libertarios— no han presentado proyectos específicos para enfrentar la crisis económica provincial, marcada por: caída del empleo industrial,

reducción de subsidios energéticos,

aumento del costo de vida y transporte,

y pérdida de competitividad en el régimen de promoción fueguino. La ausencia de iniciativas legislativas contrasta con el discurso de austeridad del oficialismo y alimenta el malestar social en Ushuaia y Río Grande, donde los ciudadanos expresan en redes su rechazo a los altos salarios y la falta de respuestas concretas.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar con heramientas de IA.