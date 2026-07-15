Cae un 60% el consumo de pan y deja a miles de panaderías al borde del colapso

Consumo 15/07/2026.- La mesa de los argentinos luce cada vez más despojada del alimento que durante generaciones fue sinónimo de sustento diario. Según un preocupante informe del sector panadero, el consumo de pan tradicional se desplomó entre un 50% y un 60% durante la actual gestión de gobierno, mientras que las ventas de facturas y productos de pastelería se derrumbaron hasta un 80%. Los números reflejan la crudeza de una crisis que no solo alteró los hábitos alimenticios, sino que está dejando a miles de comercios al borde de la quiebra.

Martín Pinto, presidente de la Federación de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), describió un panorama desolador. «La situación es crítica. Seguimos en caída libre. Hace dos años y medio nos sentamos en un tobogán y no paramos de caer», graficó.

La pérdida del poder adquisitivo modificó por completo la forma de comprar: las familias ya no se abastecen con un kilo de pan diario, sino que optan por llevarse una o dos flautas, apenas lo suficiente para el día. «Hoy viene más gente a pedir que a comprar», lamentó el dirigente.

Uno de los datos más duros que aporta el informe es la desaparición del jubilado como cliente habitual. «La mayor clientela que perdimos en nuestros negocios son los jubilados, que con esta crisis dejaron de comer pan porque priorizan la compra de remedios», explicó Pinto.

Este fenómeno, sumado al incremento de los costos de producción —especialmente por las tarifas de servicios públicos y el precio de la harina—, llevó a que muchas panaderías trabajen apenas al 50% de su capacidad.

El impacto económico ya es irreversible para una parte importante del sector. La entidad estima que unas 2.850 panaderías cerraron sus puertas en todo el país, con una pérdida de aproximadamente 17.000 puestos de trabajo.

El escenario, advierten los industriales, no muestra signos de mejora: la caída en el consumo de productos de pastelería alcanza el 90% en algunos casos, y el pan tradicional, aquel que nunca faltaba en la mesa argentina, hoy es un lujo que muchos se ven obligados a recortar.

(InfoGEI)