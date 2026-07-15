AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA RECORRIERON INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA EN NEUQUÉN

Tierra del Fuego 15/07/2026.- En el marco de una agenda de trabajo desarrollada en la provincia del Neuquén, autoridades del Ministerio de Energía de Tierra del Fuego realizaron una serie de recorridas técnicas por instalaciones vinculadas a la actividad hidrocarburífera, con el objetivo de conocer los procesos productivos y las tecnologías aplicadas a la explotación convencional y no convencional en esa zona.

Como parte de la agenda, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, junto a la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas, y la directora general de Fiscalización de las Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López, participaron de una visita a la empresa SAN S.R.L., junto a autoridades de Terra Ignis Energía S.A. Allí recorrieron la planta, especializada en el tratamiento y disposición final de residuos petroleros, y conocieron los procesos implementados para su gestión.

Posteriormente, las autoridades del Ministerio de Energía visitaron el centro de acopio y acondicionamiento de arenas de San Benito Energía, en cercanías de Añelo, y recorrieron la planta Aguada Pichana y el yacimiento no convencional operado por Total Austral. Durante la visita participaron de una reunión técnica sobre la operación de la planta de tratamiento y conocieron las distintas etapas del proceso productivo, desde la preparación de arenas para fractura hidráulica, la perforación horizontal y las tareas de flowback, hasta la limpieza de los pozos para su posterior puesta en producción.

Al respecto, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, señaló que «recorrimos las distintas etapas de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta para conocer de primera mano cómo funciona la actividad no convencional, una modalidad que hoy no tenemos en Tierra del Fuego, pero que representa un horizonte de desarrollo a futuro».

«Conocer cada uno de los procesos, desde la preparación de arenas para fractura hidráulica hasta la perforación, la limpieza de los pozos y el funcionamiento de las plantas de tratamiento, nos permite incorporar herramientas y experiencias valiosas para seguir planificando el desarrollo energético de nuestra provincia», concluyó la funcionaria.