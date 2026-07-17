ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS, DEFENSA CIVIL RECUERDA LAS MEDIDAS PARA PREVENIR INTOXICACIONES E INCENDIOS EN EL HOGAR

Ante la alerta amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional por temperaturas extremas bajas, donde podrían registrarse temperaturas cercanas a los -10 °C, con sensaciones térmicas aún inferiores debido a las condiciones meteorológicas, se solicita a la comunidad tomar los recaudos necesarios.

Es fundamental calefaccionar los hogares de manera segura y ventilar todos los ambientes, al menos unos minutos cada día, para evitar la acumulación de monóxido de carbono. Asimismo, no deben utilizarse hornallas, hornos u otros artefactos de cocina como sistemas de calefacción, ya que representan un grave riesgo para la salud.

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido, producido por la combustión incompleta de los artefactos a gas, al ser inhalado en grandes cantidades, puede provocar daños cerebrales irreversibles e incluso, la muerte.

En caso de sospechar haber estado expuesto al monóxido de carbono, donde los signos y síntomas son: dolor de cabeza, decaimiento (falta de fuerza), falta de aire, vómitos, náuseas, mareos y desmayo, comunicarse de inmediato a las líneas de emergencias las cuales son gratuitas y están disponibles durante las 24 horas.

En materia de prevención de incendios, se solicita extremar los cuidados en el uso de calefactores, salamandras y estufas. Es importante mantener estos artefactos en buen estado, respetar las distancias de seguridad respecto de materiales combustibles, no colocar ropa u otros objetos sobre ellos y evitar dejarlos encendidos sin supervisión, especialmente durante la noche o al ausentarse del domicilio.

Ante cualquier emergencia comunicarse de inmediato a Defensa Civil 103 o Emergencias 911.