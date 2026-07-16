Andrea Freites TDF no es cualquier provincia: alerta por la venta de tierras estratégicas en Ushuaia

Tierra del Fuego 16/07/2026.- La advertencia de la legisladora Andrea Freites sobre la venta de tierras de la Armada en Ushuaia pone en evidencia un conflicto que trasciende lo administrativo: se trata de un golpe directo a la soberanía nacional en un territorio clave para la defensa y la proyección argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

Freites subrayó que Tierra del Fuego no es una provincia más, sino la puerta de entrada a la Antártida y un enclave estratégico frente a las pretensiones británicas en Malvinas. La decisión del Gobierno Nacional de desafectar y poner en venta predios militares en Ushuaia, sin consulta a las autoridades locales, constituye un acto de centralismo que erosiona la autonomía provincial y compromete la seguridad nacional.

Los terrenos desafectados estaban destinados a la construcción de una Base Naval Integrada , fundamental para operaciones logísticas y de defensa en el Atlántico Sur.

, fundamental para operaciones logísticas y de defensa en el Atlántico Sur. Su venta abre la posibilidad de que sean adquiridos por privados, incluso extranjeros, debilitando la presencia argentina en una zona considerada vital para la soberanía.

La medida se ejecutó mediante resolución administrativa, sin debate público ni participación de la Legislatura fueguina ni del municipio de Ushuaia.

Militares retirados y especialistas en defensa advierten que la operación equivale a “ceder soberanía en la puerta de la Antártida”.

advierten que la operación equivale a “ceder soberanía en la puerta de la Antártida”. Juristas y urbanistas señalan que la falta de consulta vulnera la autonomía provincial y municipal, y sienta un precedente peligroso: el Ejecutivo nacional puede disponer de tierras locales sin participación de las autoridades territoriales.

señalan que la falta de consulta vulnera la autonomía provincial y municipal, y sienta un precedente peligroso: el Ejecutivo nacional puede disponer de tierras locales sin participación de las autoridades territoriales. Freites enfatizó que la provincia debe ser tratada con un criterio especial, porque su valor geopolítico no puede equipararse al de cualquier otra jurisdicción.

La venta de tierras estratégicas en Ushuaia no es un hecho aislado: forma parte de un patrón de decisiones centralistas que relegan a Tierra del Fuego a un rol pasivo, cuando debería ser protagonista en la defensa de la soberanía nacional.

En definitiva, la advertencia de Freites sintetiza el problema: Tierra del Fuego no es cualquier provincia. Su territorio es soberanía, y su despojo equivale a debilitar la posición argentina frente al Atlántico Sur y la Antártida.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar